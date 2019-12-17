В поисках нацизма. "Пираты" оскорбили украинского игрока

В Испании обсуждается скандал, возникший 15 декабря на матче между мадридской командой "Райо Вальекано" и футболистами из города Альбасете. В ходе встречи мадридские болельщики стали оскорблять нападающего Альбасете, украинца Романа Зозулю, и арбитр прервал игру. Такое – остановка матча из-за оскорбления игрока – произошло в истории испанского футбола впервые.

"Райо Вальекано" базируется в столичном рабочем пригороде Вальекас. Активные фанаты команды называют себя "буканерос", то есть "пираты", большинство из них живут в Вальекасе и исповедуют ультралевые политические взгляды. Невзлюбили Зозулю они еще в 2017 году, когда игрок должен был перейти в мадридский клуб из севильского "Бетиса" на правах аренды. Тогда "буканерос" назвали нападающего "нацистом" и развернули кампанию против трансфера, который в итоге не состоялся. В воскресенье Зозуля впервые сыграл против своих несостоявшихся одноклубников, и на него обрушился с трибун град нецензурных оскорблений по поводу якобы нацистских убеждений украинца. После сорванного матча президент "Райо Вальекано" Рауль Мартин Преса созвал журналистов, чтобы извиниться за случившееся.

Футбол существует не для политических споров, а для сближения людей разных идеологий, рас и религий

"Для нас это весьма печальное событие. И не только для нас – для всего спорта. В первую очередь, "Райо Вальекано" самым решительным образом осуждает исходящие от части болельщиков оскорбления в адрес одного из игроков. Подобное недопустимо. Возникла ситуация, когда человеку не дают свободно играть за свою команду – фактически лишают права выполнять профессиональные обязанности. Поэтому мы и приняли решение прервать матч и доиграть его при более благоприятных обстоятельствах. Хочу также отметить, что речь не идет о всех наших болельщиках, а лишь о группе хулиганов. Футбол существует не для политических споров, а для сближения людей разных идеологий, рас и религий", – сказал Преса.

Зозулю поддержал не только президент футбольного клуба, но и украинский президент Владимир Зеленский, написавший в своем фейсбуке, что считает его не только классным футболистом, но и настоящим патриотом:

Чем же конкретно не угодил украинец болельщикам из Вальекаса? Зозуля фотографировался с участниками операции против пророссийских сепаратистов в Донбассе, он поддерживает их в соцсетях, перечисляет деньги в фонд украинской армии, да и в Испании появляется в майке с гербом Украины. Последнее обстоятельство болельщики почему-то посчитали убедительным доказательством нацистских воззрений футболиста. Сам Зозуля и его представители неоднократно категорически отрицали какую-либо причастность к украинским правым радикалам и подчеркивали, что футболист, будучи патриотом, занимается, как и тысячи его соотечественников, волонтерской деятельностью.

О том, что Роман не нацист, говорят и его товарищи по испанским командам из Севильи и Альбасете. Кстати, в последнем Зозуля чувствует себя вполне комфортно. Вот что он сказал о болельщиках этого клуба на недавней пресс-конференции:

– Я хочу порадовать этот город, потому что я и моя семья здесь счастливы. Я вижу, как меня любят, и стараюсь на поле выкладываться на 200 процентов, чтобы радовать болельщиков.

Испанская пресса предполагает, что масло в огонь конфликта с фанатами "Райо Великано" подлил лидер леворадикальной партии "Подемос" Пабло Иглесиас, кандидат на пост вице-премьера испанского правительства после недавних выборов. В интервью спортивной газете "Марка" он назвал Зозулю "неонацистом", а "пиратов" – "приверженцами демократии".

Спортивный обозреватель Альваро Креспо полагает, что история с Зозулей весьма показательна, поскольку отражает общую тревожную ситуацию в среде испанских болельщиков:

Важно, чтобы этот парень забивал голы



– Футбол – это спорт. А в спорте недопустимы гомофобия, ксенофобия, расизм или политические споры. Им там не место. Произошедшее на стадионе в Вальекасе дает очередную возможность задуматься над менталитетом наших болельщиков. Ведь у нас порой даже убивают из-за футбола, как было с баском Сабалетой, погибшим в Мадриде. А чего стоят сепаратистские флаги на матчах в Барселоне? Или издевательства над темнокожими иностранными футболистами, в которых бросают бананы? Какое кому дело до политических взглядов Зозули? Важно, чтобы этот парень забивал голы. Его игрой, кстати, в Альбасете довольны. Когда же мы наконец поймем, что стадион – это место спортивных соревнований, а спорт предполагает взаимное уважение.

Испанская пресса обращает внимание, что большинство болельщиков "Райо Вальекано" имеют лишь смутное представление о том, что происходит на Украине, и тем более о политических взглядах украинских спортсменов. Нападки на Романа Зозулю двухлетней давности объяснялись главным образом желанием навредить подписавшему контракт с украинцем президенту клуба Мартину Преса, которого "пираты" очень не любят.