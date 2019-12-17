Рядовой, убивший 8 сослуживцев, стал потерпевшим по делу о дедовщине

Рядовой российской армии Рамиль Шамсутдинов, который расстрелял восемь человек в воинской части Забайкалья, стал потерпевшим в деле о "нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими", сообщил адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев. По его словам, уголовное дело о дедовщине заведено центральным аппаратом Следственного комитета.

Нагиев также сообщил, что на днях пообщался с Шамсутдиновым в СИЗО. Арестованный за убийство сослуживцев рассказал ему, что перед расстрелом, находясь на боевом дежурстве, не спал трое суток. Спать ему не давали офицеры, угрожая в случае неповиновения окунуть головой в унитаз. Также Шамсутдинов утверждает, что во время убийства действовал бессознательно и даже не помнит, как перелезал через колючую проволоку.

25 октября в воинской части №54160, которая располагается в посёлке Горный Забайкальского края, рядовой Рамиль Шамсутдинов застрелил восемь человек, в том числе двух офицеров. Согласно показаниям солдата, он подвергался издевательствам со стороны сослуживцев, а один из офицеров угрожал ему изнасилованием. Отец рядового также рассказал, что его сын в последнее время жаловался на невыносимые условия службы.

В Министерстве обороны сначала опровергали факт неуставных отношений в воинской части. Специальная комиссия не подтвердила фактов насилия над рядовым. В ведомстве заявили, что солдат мог принять за угрозу изнасилования выраженное в нецензурной форме обещание командира наказать его.

Позднее в Минобороны признали, что у Шамсутдинова был конфликт с одним из офицеров, и что командиры воинской части отправили рядового в караул, нарушив приказ главы ведомства Сергея Шойгу.

Вместе с тем, заместитель главного военного прокурора России Сергей Скребец сообщил, что в 2019 году число насильственных преступлений в российской армии выросло. По официальным данным, с начала года от рукоприкладства командиров пострадали более 100 военнослужащих.