Суд продлил арест последнему задержанному по "московскому делу"

Суд в Москве продлил арест обвиняемому по так называемому "московскому делу" Сергею Суровцеву. Он останется в СИЗО до июня 2020 года.

Сергея Суровцева обвиняют в применении насилия к представителям власти во время несогласованной акции в Москве 27 июля за честные выборы. По версии следствия, Суровцев ударил бойца Росгвардии металлическим ограждением. Это якобы подтверждено видео с камер наблюдения. Однако суд не внёс в материалы дела видеозапись, на которой строилось обвинение, и не стал её рассматривать, отметил адвокат.

Продления ареста требовала прокуратура. Защита просила изменить меру пресечения на любую другую, не связанную с лишением свободы.

12 декабря Суровцев объявил голодовку в СИЗО.

Сергея Суровцева задержали 28 ноября. На сегодняшний день он последний задержанный по "московскому делу". По версии следствия, Суровцев поднял секцию металлического ограждения и ударил ей бойца Росгвардии, после чего пытался блокировать передвижение других сотрудников правоохранительных органов. Ему грозит до пяти лет колонии. Вину он не признаёт.