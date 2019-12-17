Суд продлил арест последнему задержанному по "московскому делу"

Суд в Москве продлил арест обвиняемому по так называемому "московскому делу" Сергею Суровцеву. Он останется в СИЗО до июня 2020 года.
Сергея Суровцева обвиняют в применении насилия к представителям власти во время несогласованной акции в Москве 27 июля за честные выборы. По версии следствия, Суровцев ударил бойца Росгвардии металлическим ограждением. Это якобы подтверждено видео с камер наблюдения. Однако суд не внёс в материалы дела видеозапись, на которой строилось обвинение, и не стал её рассматривать, отметил адвокат.
Продления ареста требовала прокуратура. Защита просила изменить меру пресечения на любую другую, не связанную с лишением свободы.
12 декабря Суровцев объявил голодовку в СИЗО.
Сергея Суровцева задержали 28 ноября. На сегодняшний день он последний задержанный по "московскому делу". По версии следствия, Суровцев поднял секцию металлического ограждения и ударил ей бойца Росгвардии, после чего пытался блокировать передвижение других сотрудников правоохранительных органов. Ему грозит до пяти лет колонии. Вину он не признаёт.
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