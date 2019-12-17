Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости - общество

Суд продлил арест последнему задержанному по "московскому делу"

Сергей Суровцев

Смотреть комментарии

Суд в Москве продлил арест обвиняемому по так называемому "московскому делу" Сергею Суровцеву. Он останется в СИЗО до июня 2020 года.

Сергея Суровцева обвиняют в применении насилия к представителям власти во время несогласованной акции в Москве 27 июля за честные выборы. По версии следствия, Суровцев ударил бойца Росгвардии металлическим ограждением. Это якобы подтверждено видео с камер наблюдения. Однако суд не внёс в материалы дела видеозапись, на которой строилось обвинение, и не стал её рассматривать, отметил адвокат.

Продления ареста требовала прокуратура. Защита просила изменить меру пресечения на любую другую, не связанную с лишением свободы.

12 декабря Суровцев объявил голодовку в СИЗО.

Сергей Суровцев
Смотри также

Суд оставил обвиняемого по "московскому делу" Суровцева в СИЗО

Сергея Суровцева задержали 28 ноября. На сегодняшний день он последний задержанный по "московскому делу". По версии следствия, Суровцев поднял секцию металлического ограждения и ударил ей бойца Росгвардии, после чего пытался блокировать передвижение других сотрудников правоохранительных органов. Ему грозит до пяти лет колонии. Вину он не признаёт.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG