Во Внуково арестовали партию "помощи ООН для наркозависимых"

В московском аэропорту Внуково сотрудники Федеральной таможенной службы задержали, как следует из сообщения ведомства, "крупную партию" наркотиков. Речь идёт о бутылках с жидкостью, содержащей метадон. Они были найдены в грузе, следовавшем транзитом из Германии в Таджикистан.

В ФТС утверждают, что на этикетках бутылок была указана ложная информация – а именно, что количество содержания метадона в жидкости занижено в сто раз. Таможенники также оценили стоимость груза почти в 6 миллиардов рублей и сообщили о возбуждении уголовного дела о "контрабанде наркотиков в особо крупном размере".

Вместе с тем в Минздраве Таджикистана заявляют, что груз предназначался для лечения наркозависимых в стране. Более двух тысяч бутылок с препаратом, который используется при заместительной терапии, были закуплены Глобальным Фондом Организации Объединённых Наций в рамках программы помощи по борьбе со СПИДом.

СМИ отмечают, что использование метадона для лечения больных героиновой наркоманией распространено во многих странах мира, и ООН официально рекомендует именно эту методику. Однако в России метадоновая терапия запрещена.

Ранее Европейский суд по права человека фактически признал законным запрет заместительной терапии в России, отклонив жалобу трёх наркозависимых россиян на неполучение эффективного лечения. По мнению ЕСПЧ, российские власти не нарушили их прав.

В иске россияне также указывали, что Всемирная организация здравоохранения считает заместительную терапию "лучшей из существующих" мер в борьбе с употреблением героина. По данным ВОЗ, её эффективность, несмотря на все риски, в разы превосходит принятую в России детоксикацию с последующими психологическими тренингами.