В Госдуму внесут закон об уголовном наказании за употребление наркотиков

В российский парламент на рассмотрение будет внесён законопроект об уголовном наказании за употребление наркотиков и пропаганду их распространения.

Об этом агентству "Интерфакс" сообщил один из авторов документа, депутат от партии "Справедливая Россия" и первый заместитель главы комитета Госдумы по регламенту Олег Нилов.

Он пояснил, что применять уголовную статью в отношении лица, употребляющего наркотики, предлагается только в том случае, если медики обнаружат у него стопроцентную зависимость от того или иного запрещённого вещества. Альтернативой уголовному наказанию Нилов видит только принудительное лечение.

Депутат пообещал, что законопроект будет внесён в Госдуму в ближайшее время.

В июне президент России Владимир Путин высказался против либерализации антинаркотического законодательства, за которое выступали ряд правозащитников, оппозиционных политиков и членов Российской академии наук. Они предлагали пересмотреть все уголовные дела, связанные с наркотиками, и реформировать правоприменительную практику по ним.

Сторонники либерализации неоднократно отмечали, что обвинения по антинаркотическим статьям уголовного кодекса зачастую фабрикуются следствием, а освобождение журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которому полицейские подбросили наркотики – единичный случай, связанный исключительно с тем резонансом, что вызвало это дело.

По данным правозащитников, четверть заключённых в стране попали в тюрьмы по обвинению в сбыте наркотиков. При этом сам факт сбыта следствию устанавливать не надо – он автоматически считается доказанным при определённой массе запрещённого вещества, обнаруженного у задержанного.