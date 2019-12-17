Сенат США одобрил проект оборонного бюджета страны на 2020 год. В документ включены санкции против строителей двух российских газопроводов, военная помощь Украине и 12-недельные оплачиваемые отпуска при рождении ребёнка для федеральных служащих.

Бюджет объёмом 738 миллиардов долларов одобрен большинством голосов — за принятие высказались 86 членов верхней палаты Конгресса, против — 8 человек, передаёт Politico. В документ включены ограничения против участников строительства российских газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток". Санкции помогут сохранить энергетическую безопасность Европы, уверены авторы.

Газопроводы должны быть запущены в 2020 году. С помощью проектов Россия пытается снизить зависимость своего экспорта энергоносителей от транзита через Украину. "Газпром" рассчитывает завершить строительство обеих магистралей до того, как санкции вступят в силу.

В оборонный бюджет включена военная помощь Украине на сумму 300 миллионов долларов. Речь идёт в том числе об оплате поставок летального оружия в страну. Документ отдельно запрещает правительству США признавать Крым частью территории России. Отдельной мерой сдерживания России в законопроекте о бюджете назван запрет на передачу Турции истребителей F-35 после покупки страной российских комплексов ПВО С-400.

Проект бюджета включает в себя введение оплачиваемых отпусков по рождению ребёнка для всех федеральных служащих США. 12-недельные отпуска будут положены всем двум миллионам ста тысячам федеральных служащих после рождения или усыновления ребёнка и обойдутся бюджету в 3,3 миллиарда долларов в течение 5 лет.