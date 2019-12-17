Администрация президента США Дональда Трампа воздержалась от поддержки принятой Конгрессом резолюции, в которой массовое убийство армян в Османской империи называется геноцидом. В Госдепартаменте заявили, что продолжают рассматривать исторические события как "массовые зверства".

"Позиция администрации не изменилась, – цитирует официального представителя Госдепартамента Морган Ортагус "Голос Америки". – Наши взгляды отражены в решительном заявлении президента на эту тему, прозвучавшем в апреле".

В день памяти событий в Османской империи, который отмечается 24 апреля, Трамп назвал убийства "массовыми зверствами". "Начиная с 1915 года, полтора миллиона армян были депортированы, убиты или загнаны до смерти в последние годы существования Османской империи", – сказал он. Слово "геноцид" в тексте не упоминается.

Сенат США принял резолюцию о признании геноцида армян 12 декабря, в октябре это сделала Палата представителей Конгресса. До этого неоднократные попытки принять подобную резолюцию отвергались американскими законодателями из-за нежелания портить отношения с союзником по НАТО — Турцией, которая отвергает факт геноцида.

В Турции решение Конгресса было раскритиковано политиками высшего уровня. Президент Эрдоган назвал его бессмысленным и оскорбительным для народа страны, после прохождения документа через Сенат, Турция вызвала посла США в Анкаре, чтобы выразить ему протест.