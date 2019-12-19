Горизонт событий. Алексей Цветков – о вопросах и Путине

Ответам президента России Владимира Путина на вопросы журналистов и других мирных жителей всё чаще тесно в рамках реальности. То вдруг у него возникают гранаты в предполагаемом арсенале подсудимых по делу "Нового величия", хотя даже услужливые лжесвидетели не успели их придумать. То он упрекнет ФРГ в нежелании экстрадировать предполагаемого террориста, вынуждая германского министра иностранных дел опровергать существование самого запроса об экстрадиции. А иногда и вообще забывает ответить – например, на вопрос о подавлении следствия по аресту Ивана Голунова. И ещё он явно не любит фамилию Навальный, а теперь и топоним Шиес.



И задающих вопросы журналистов, и жителей для таких шоу отбирают, конечно же, с оглядкой, чтобы не спросили ненароком что-нибудь неудобное. И тем не менее ответы всё чаще бьют мимо цели. Тут можно высказать два предположения: либо президент не очень в курсе происходящего в стране, либо эта тема его мало интересует. Наверное, не будет ошибкой ответить утвердительно на оба предположения.

Во-первых, сведения о происходящем президент получает не как мы, дилетанты, то есть не из СМИ, интернета или наблюдений за окружающей средой. Президенту приносят специальную сафьяновую папку с парой страниц, где это происходящее описано, и составители описания прекрасно понимают, что чрезмерные подробности могут как минимум стоить им доходной должности. Гранаты придают описанию живость, а Навальный и Шиес только портят картину общего прогресса. Президент, говоря по правде, уже не знает, что ему делать с недовольным народом, которому он уже обещал все, что мог придумать. Хотя, конечно, всегда можно нарастить численность Росгвардии.

Во-вторых, у президента явно есть живые интересы, и они лежат за горизонтом скучной внутренней политики. В своё время его очень обидели на одном международном саммите, где в какой-то момент единственным собеседником Путина оказалась коала. Кроме того, он искренне верит, что одна из главных целей ЦРУ заключается в том, чтобы сместить его с президентского поста, что в своё время немало удивило тогдашнего посла США в России Майкла Макфола. В последние годы Путин прежде всего заинтересован в повышении собственного авторитета на международной арене, именно здесь он делает самые крупные ставки, на фоне которых внутренние проблемы России для него лишь мелкие раздражители.

Авторитет можно укреплять по-разному, допустим дипломатией или примером мудрого руководства, а также попросту игрой мускулов. Но каким образом этого добиться, если твоя модель управления ни у кого не вызывает зависти, а весь твой госбюджет в 24 раза меньше, чем у США, и в 13 раз меньше, чем у Китая, крупнейших игроков на мировой арене, и к тому же полностью зависит от конъюнктуры на ненадёжном нефтяном рынке? Способы, оказывается, есть: можно ловко воспользоваться просчетами фаворитов, именно таким образом Росси] вклинилась в сирийский конфликт и в считаные годы стала главным силовым арбитром на Ближнем Востоке. Кроме того, Россия, без прямого военного вмешательства, чреватого ненужными ссорами с теми же лидерами, сумела вмешаться во множество очагов беспорядка по всей планете, для этого у нее есть "ЧВК Вагнера", не имеющая официального статуса военная сила быстрого реагирования, известная под псевдонимом "ихтамнет". Помимо Сирии, где эта группа впервые обозначилась (не считая Крыма), её подразделения на сегодняшний день замечены в Центральноафриканской Республике, Ливии, Судане, Мозамбике, Венесуэле и на Мадагаскаре. Ни в одной из этих стран её миссию нельзя охарактеризовать как миротворческую, ЧВК действует в союзе с местными временщиками и диктаторами в обмен на локальные материальные льготы, которых требует бюджетная реальность России, укрепляя попутно российский престиж – как его понимают в Кремле.

Мало кто из россиян верит, что их страна, где президенту приходится лично вмешиваться прорывы канализации в заштатных городках, в состоянии играть какую-то роль в развале ведущих демократических режимов

Другое звено международной активности путинской России – это хакерство силами группировок под эгидой ее разведывательных ведомств и содержание активной бригады троллей с целью саботажа выборов в государствах Запада: президентских в США, референдума о Брекзите в Великобритании, проблемы сепаратизма в Каталонии и т. д. Тот факт, что эффективность этих мер подтверждается разведками затронутых государств, не может не согревать сердце тому, кто эти меры направляет. А кампания по ликвидации неугодных России лиц на чужих суверенных территориях добавляет аргументов в пользу ее международной мощи.

Парадокс всей этой активности заключается в том, что чем больше у населения России внутренних проблем, тем меньше вопросов задают журналисты или даже активисты оппозиции о ее подвигах за горизонтом, разве что по поводу слишком уж резонансных вроде убийства съемочной группы в ЦАР, расчленения попавшегося под горячую руку сирийца или неаккуратного обращения с духами Nina Ricci. А манера президента отвечать на большинство вопросов невпопад разжигает дискуссии ещё сильнее. И, конечно же, мало кто из россиян верит, что их страна, где президенту приходится лично вмешиваться прорывы канализации в заштатных городках, в состоянии играть какую-то роль в развале ведущих демократических режимов. Хотя минутное размышление позволяет понять, что самый изощренный компьютер можно превратить в металлолом простой кувалдой.

Президент Путин обращает всё меньше внимания на внутреннюю Россию, которая порядком ему поднадоела своими претензиями по поводу канализации и мусорных свалок, у него есть совсем другая шахматная доска для триумфов. Парадоксальным образом население страны отвечает ему взаимностью, сосредоточившись на этих свалках и практически игнорируя внешнюю арену, на которой у России уже сложился образ страны-изгоя. Но, если ты не протестуешь против того, что совершается от твоего имени, тебя помимо твоей воли зачисляют в соучастники.

Каковы бы ни были постоянно подчищаемые опросы общественного мнения, Путин не снискал любви у собственного населения, в лучшем случае это угрюмая покорность. Но и его подвиги за мусорным горизонтом не рассчитаны на чувство благодарности, кровавые палачи вроде Башара Асада вряд ли на такое способны. Зато прекрасно действует максима римского императора, отключившего некогда самоконтроль: пусть ненавидят, лишь бы боялись. Причём действует одинаково по обе стороны государственной границы.

Алексей Цветков – публицист и политический комментатор

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