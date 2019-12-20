США: Россия стремится навязать миру своё видение интернета

США выступают против принятия российского проекта резолюции о борьбе с киберпреступностью, которая, как ожидается, на будущей неделе будет вынесена на голосование Генассамблеи ООН

Соединённые Штаты опасаются, что Россия при помощи резолюции пытается навязать всему миру своё видение интернета в будущем, связывая идею борьбы с киберпреступностью с большим контролем государственных органов за интернетом. Об этом заявил в четверг высокопоставленный представитель Госдепартамента.

Как сообщает "Голос Америки", чиновник общался с журналистами на условиях анонимности. Он признал, что России, скорее всего, удастся провести резолюцию через Генассамблею, однако сказал, что США попытаются "провести разъяснительную работу", объяснив членам ООН, почему Вашингтон считает, что российская инициатива не заслуживает принятия.

"Россия хочет... осуществить своего рода блокировку интернет-пространства. Фундаментально ограничить те свободы, которые ценят США", - отметил он.

Проект российской резолюции предусматривает разработку глобального соглашения о борьбе с киберпреступностью. В ноябре он был одобрен в Третьем комитете Генассамблеи ООН. За принятие голосовали страны, как Белоруссия, выступившая соавтором проекта, а также Китай, Венесуэла и Иран. Против были страны ЕС и Япония.