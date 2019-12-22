Накануне оттепели. Рикард Йозвяк – о санкциях Евросоюза

Если бы вы спросили меня о санкциях Европейского союза против России несколько месяцев назад, я бы ответил, что во время Брюссельского саммита 12–13 декабря мы, скорее всего, увидим, как они постепенно сходят на нет. Но недавно принятое Советом Евросоюза решение было единогласным и не обсуждалось. Вопреки моему прогнозу, ЕС продлил санкции ещё на полгода.

Похоже, что ЕС этим гордится. Да, санкции не разрушат российскую экономику, они абсолютно точно не заставят путинскую администрацию подчиниться требованиям международного сообщества, да и многие страны – члены Евросоюза хотели бы снова вести бизнес с Москвой. Но санкции стали символом единства ЕС и его международной политики в период, когда политики в Брюсселе сами во всем сомневаются.

Не удивляйтесь, если в какой-то момент российского министра иностранных дел Сергея Лаврова пригласят в совет по международной политике ЕС

В то время, как становится всё более очевидным, что Великобритания в 2020 году выйдет из Евросоюза, когда мировые лидеры часами спорят о том, смогут ли они достичь "углеродной нейтральности" к 2050 году, и когда обсуждение нового многолетнего бюджета ЕС оказывается настолько противоречивым, что его откладывают на февраль, продление антироссийских санкций занимает меньше десяти минут. Даже Италия, которая обычно поддерживает Россию независимо от того, кто правит страной, не успела ничего возразить.

Такое поспешное продление санкционного режима точно не отражало интересы всех участников ЕС. Некоторые средиземноморские страны, а также Венгрия заявляли, что пришло время наладить отношения с Россией. К ним присоединился и президент Франции Эммануэль Макрон, который надеется установить более тесные связи с Россией. Он, как известно, воспротивился скорому вступлению в ЕС Северной Македонии и Албании и открыто выразил сомнения в необходимости существования НАТО. Всё это звучит для Кремля как сладкая песня.

Когда стало известно, что украинский и российский президенты впервые лично встретятся в Париже и что "курировать" эту встречу будут Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель, некоторые европейские дипломаты, с которыми я общался, всерьёз думали, что санкции против России постепенно будут отменять. Но на встрече в "нормандском формате" это едва обсуждалось, она, как известно, не привела к большим успехам. Даже лояльно настроенные к Кремлю дипломаты говорили, что менять курс Запада сейчас "слишком рано". Макрон и Меркель на брюссельском саммите предложили пока понаблюдать за развитием событий и не менять направления стратегии.

Новый глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель и новый председатель Европейского совета Шарль Мишель настаивали на выполнении Минских соглашений, хотя они едва ли являются сторонниками этого курса. Но сейчас понятно: они считают санкции редким символом успеха международной политики Евросоюза. Чем-то таким, на что они могут указать, говоря: "Европа должна быть игроком, а не игральной доской для других". Похоже, отношения с Россией остаются темой для обсуждения европейских лидеров.

Боюсь заниматься предсказаниями, но думаю, что если Кремль не будет слишком сильно расстраивать Брюссель в ближайшем будущем, может наступить оттепель. Так что не удивляйтесь, если в какой-то момент российского министра иностранных дел Сергея Лаврова пригласят в совет по международной политике ЕС, а потом пройдет саммит Россия – ЕС. Это формат сотрудничества, который был заморожен после аннексии Россией Крыма в 2014 году.

Рикард Йозвяк – корреспондент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода в Брюсселе

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Перевод Марины Бочаровой