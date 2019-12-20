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Суд в Италии разрешил выдать США директора "дочки" Ростеха

Александр Коршунов

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Суд в Италии решил выдать США директора по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова. Корпорация является дочерним предприятием Ростеха.

Адвокаты обжалуют решение в течение двух недель, отмечает ТАСС.

Коршунова задержали по запросу Вашингтона в начале сентября в Неаполе. США обвиняют его в сговоре и попытке хищения коммерческих секретов американской авиационной компании GE Aviation – ведущего мирового поставщика авиационных двигателей.

Александр Коршунов
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По данным американской стороны, экономическим шпионажем россиянин занимался во время работы в ОДК в 2009–2017 годах. Тогда Коршунов занимал должность директора по маркетингу и продажам. Как писали "Ведомости", полученную в США информацию планировалось использовать в интересах нового российского авиадвигателя ПД-14.

Экстрадиции Коршунова также добивается Россия в рамках дела о мошенничестве и хищениях. Сам он согласился на экстрадицию в Россию.

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