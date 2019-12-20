Второй жертвой стрельбы на Лубянке стал сотрудник ФСБ

Второй сотрудник ФСБ, раненный в результате стрельбы на Лубянке в четверг, умер в больнице. Об этом агентству ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. По её словам, один сотрудник погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался".

Мать Евгения Манюрова, который, как предполагают, накануне вечером устроил стрельбу у здания Федеральной службы безопасности в Москве, рассказала СМИ, что в последние годы он работал одновременно в нескольких частных охранных предприятиях, но уволился несколько месяцев назад. Одна из компаний, в которой работал Манюров, – "Вымпел-резерв", основатели которой связаны с ветеранами группы спецназначения "Вымпел", отмечает издание "База". По словам матери Манюрова, в армии он не служил. В детстве занимался боксом и рукопашным боем. Увлекался стрельбой, которой занимался на протяжении 3-4 лет, рассказала она "Комсомольской правде".

По данным "Базы", Манюров принимал участие в городских турнирах по стрельбе. Месяц назад на одном из них занял третье место.

Мать Манюрова также рассказала, что близких друзей у него не было, он не женат. В последнее время он не работал. По её словам, сын общался "с какими-то арабами" по телефону, говорил по-английски, поэтому она ничего не понимала. Изданию "База" она рассказала, что её сын "ненавидел кагэбэшников".