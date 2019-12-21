Следственный комитет России обвинил в изменениях базы данных Московской антидопинговой лаборатории бывшего директора Антидопингового центра Григория Родченкова. Сообщение об этом размещено на сайте ведомства. За изменение базы Всемирное антидопинговое агентство WADA постановило отстранить Россию на четыре года от крупных соревнований. Изменения в базу, за которые была наказана Россия, произошли после бегства Родченкова в США в 2015 году.

Согласно сообщению СК, следователями подтверждены факты удаленного посещения прежним руководством Антидопингового центра в 2015-2016 году электронной базы, содержащей информацию о результатах исследования допинг-проб, с IP-адресов, зарегистрированных и размещенных на территории США и Германии.

По данным WADA, крупное изменение в базе данных было сделано в июле 2016 года, почти через год после того, как Родченков уехал в США. Изменения в базу были внесены после того, как Московская лаборатория была опечатана Следственным комитетом. На следующий день после этого большое число файлов были удалены с 12 рабочих компьютеров лаборатории и жёсткого диска сервера с базой данных. Подробно об этом писал Sports.ru. Множественные изменения зафиксированы также после восстановления Российского антидопингового агентства РУСАДА в конце 2018 года.

До 2015 года Григорий Родченков возглавлял Московскую антидопинговую лабораторию, но затем уехал в США, где рассказал о поддерживаемых российским государством махинациях с допинг-пробами российских спортсменов. По итогам расследований WADA и Международного олимпийского комитета были дисквалифицированы и лишены медалей международных соревнований ведущие российские спортсмены.

В России против Родченкова заведены уголовные дела, он заочно арестован.