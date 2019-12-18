Допинговый нокаут. Эфир в 18:05

Крупнейший допинговый скандал в истории мирового спорта продолжается. 9 декабря Исполком ВАДА на четыре года отстранил Россию от Олимпийских игр и крупнейших международных соревнований. Отдельные атлеты будут выступать на Олимпиадах в нейтральном статусе. Каковы будут последствия для российского спорта? Сможет ли этот бан искоренить государственную систему допинга?Возможен ли вообще «чистый» спорт высших достижений?

Гости программы - спортивный журналист Евгений Дзичковский и спортивный комментатор Андрей Кондрашов. Эфир в 18:05.