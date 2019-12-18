Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Археология

Допинговый нокаут. Эфир в 18:05

Московская антидопинговая лаборатория

Смотреть комментарии

Евгений Дзичковский и Андрей Кондрашов о том, что ждет российский спорт

Крупнейший допинговый скандал в истории мирового спорта продолжается. 9 декабря Исполком ВАДА на четыре года отстранил Россию от Олимпийских игр и крупнейших международных соревнований. Отдельные атлеты будут выступать на Олимпиадах в нейтральном статусе. Каковы будут последствия для российского спорта? Сможет ли этот бан искоренить государственную систему допинга?Возможен ли вообще «чистый» спорт высших достижений?

Гости программы - спортивный журналист Евгений Дзичковский и спортивный комментатор Андрей Кондрашов. Эфир в 18:05.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Виджет для Сноба

Реклама вертикальная

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG