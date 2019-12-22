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Общество

Оптимизация под дулом автомата

Бывшая гинекологическая больница №11

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В Москве 18 декабря утреннее совещание медработников одиннадцатой московской гинекологической больницы закончилось прибытием Росгвардии. Видео с силовиками в коридоре медицинского учреждения опубликовал независимый профсоюз "Альянс врачей". В трудовой спор руководства больницы с подчинёнными пришлось вмешаться Департаменту здравоохранения Москвы.

В начале декабря коллективу гинекологической больницы – это почти сто человек – объявили о закрытии на капитальный ремонт: больница якобы не соответствует новому стандарту, лечить людей здесь нельзя, приём пациентов будет прекращён в конце года. По словам врачей, им настоятельно рекомендовали уволиться по собственному желанию. Позже пообещали компенсации, не уточнив их размер, и заявили, что суммы будут обсуждаться с каждым индивидуально. Никаких документов ни о готовящемся ремонте, ни о грядущих компенсациях или возможностях трудоустройства врачам не показали. Добровольно увольняться сотрудники больницы отказались.

"Или подписывайте и получайте деньги, или вы ждёте уведомления и просто потом 2 месяца сидите без пациентов, – вспоминает диалог с начальством Георгий Цикаридзе, заведующий гинекологическим отделением. – То есть работать больница не будет. Нас никуда не переводят. Они хотят просто больницу закрыть и всячески нам говорят, что лучше подписать заявление по собственному желанию. Я уже 5 раз ходил на встречу с главврачом, юристом и начальником отдела кадров. Разговор один и тот же: ну, что вы решили? Мол, мы же предлагаем вам подписать заявление, – как они это называют, "по обоюдному согласию". Но там написано, что "по собственному желанию". После всего этого мы организовали профсоюз и вступили в "Альянс врачей". Будем бороться за сохранение больницы".

Георгий Цикаридзе
Георгий Цикаридзе

Георгий Цикаридзе работает в больнице больше 20 лет, оставшись здесь после ординатуры. Вспоминает, что 7 лет назад учреждение уже пережило первую волну оптимизации здравоохранения, когда гинекологическую больницу после череды преобразований присоединили к онкодиспансеру, вдвое сократив количество коек. Теперь это филиал Городской клинической онкологической больницы №1. По его информации, за год здесь проходят лечение более 5 тысяч пациенток, в том числе нуждающиеся в экстренной помощи при таких состояниях, как угроза прерывания беременности, начавшиеся выкидыши, кровотечения.

"Гинекологические стационары в Москве есть, но они задыхаются от работы, – считает врач акушер-гинеколог Татьяна Козаева. – И по дороге из этих стационаров больные не успевают доехать до места назначения. Они теряют беременность, они могут умереть с разорвавшейся внематочной беременностью. А мы, как уникальное учреждение, должны остаться! Это их оптимизация: им нужно сократить, чтобы люди поумирали. Будем объединяться с врачами других стационаров, которых постигла та же участь".

Татьяна Козаева (слева)
Татьяна Козаева (слева)

"Врачей выкинули на улицу"

Медработники считают ремонт надуманным поводом закрыть больницу, называя происходящее "рейдерским захватом". На сайте мэра Москвы её нет в перечне учреждений, где в ближайшее время запланированы работы. Медики рассказывают, что по слухам столетний дом, в котором расположился один из корпусов больницы, в лучшем случае отдадут под хоспис, в худшем – под коммерческий проект.

Свои права медики отстаивают параллельно с приёмом пациентов. Те накануне приезда Росгвардии в медицинское учреждение, 17 декабря, собрали более 200 подписей в поддержку больницы и направили в мэрию и Министерство здравоохранения. "Пациенты, которые сейчас лежат у нас в стационаре, спонтанно организовали собрание, подписали обращение, – рассказывает врач акушер-гинеколог Надежда Мандрыкина. – Ни один пациент не остался в стороне. Сейчас звонят из других городов, спрашивают, что у вас происходит, говорят, что мы приедем, поможем, куда нужно обратиться".

"Учреждение уникальное, – считает пациентка Валентина Ярошенко, которая была в числе подписавших обращения к властям. – Здесь многие получали квалифицированную помощь, руки у врачей золотые".

Здесь многие получали квалифицированную помощь, руки у врачей золотые

"У нас вся палата подписала, – сообщила пациентка Елена Чимакина. – Я очень возмущена, что такую хорошую больницу закрывают. Я не знаю, как мы дальше будем лечиться. А врачей взяли, перед фактом поставили и, можно сказать, выкинули на улицу".

Кто нажал тревожную кнопку

На очередное утреннее совещание 18 декабря сотрудники больницы пришли с главой профсоюза "Альянс врачей" Анастасией Васильевой. По её словам, принуждение к увольнению из-за ремонта, к тому же не подтверждённого документами, незаконно: "В соответствии со сроками ремонта работникам предлагается либо простой, потому что это по вине работодателя происходит, либо перевод на другую работу, то есть изменение условий труда, либо сокращение. А здесь ни одного уведомления, ни одного документа предоставлено не было. Какие-то голословные устные жёсткие заявления и принуждения к увольнению".

Анастасия Васильева
Анастасия Васильева

Главврач больницы Всеволод Галкин потребовал, чтобы Васильева ушла. Она отказалась, после чего, по словам врачей, их начальник велел охране нажать тревожную кнопку. В больницу прибыла Росгвардия. Опубликованное видео разошлось по сети, и отголоски конфликта дошли до городского департамента здравоохранения. Через несколько часов его глава Алексей Хрипун приехал на встречу с персоналом.

В департаменте обвинили Васильеву в провокации и попытке сорвать утреннюю конференцию, заявив, что на ней обсуждаются только медицинские вопросы. Заверили, что больница нуждается в ремонте и что здание не передадут не под медицинские нужды. Опровергли информацию о принудительных увольнениях. На тревожную кнопку охранник якобы нажал по просьбе неизвестного. Сотрудника ЧОП даже успели уволить. Пресс-служба ведомства также сообщила: "Всем сотрудникам закрывающегося на ремонт гинекологического отделения ГОКБ №1 будет предложена работа в медицинских организациях Департамента здравоохранения Москвы в соответствии с их квалификацией. Сотрудники кадровой службы Департамента здравоохранения уже начали проведение встреч с персоналом больницы. Медицинские сотрудники также будут приглашаться на индивидуальные встречи с руководителями больниц, в которых им предлагаются вакансии".

К обещаниям властей Анастасия Васильева отнеслась скептически: "То же самое я слышала, когда год назад закрывался роддом №10. Он как стоял, так и стоит – никакого ремонта, ничего нет. Работники кто сам устроился, кто не работает или ушёл в другую профессию. Хотите вы сделать больницу лучше – ну хорошо, закройте один этаж и ремонтируйте, потом другой. Или сначала найдите здание другое с современными условиями и тогда уже закрывайте больницу. Получается, что сначала надо закрыть, а потом уже думать, куда девать пациентов и врачей. И все разговоры о профиците врачей как-то звучат странно, когда по всей стране говорят о дефиците".

По словам Анастасии Васильевой, в "Альянс врачей" за последний год обратились сотрудники десятка медучреждений, находящихся под угрозой закрытия. Список продолжает пополняться.

"Отжать особнячок"

Радио Свобода не удалось встретиться с главврачом Всеволодом Галкиным. Охрана больницы сообщила, что он занят и не готов беседовать с журналистами. Его коллега, в которой протестующие медработники опознали помощницу главврача, захлопнула дверь в отделение. Телефонный разговор Всеволод Галкин прервал сразу, бросив трубку.

Позже глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун продолжил переговоры с медработниками. Он предложил перевести весь коллектив в новое гинекологическое отделение больницы №24, заявив, что трудовые договоры будут заключены до конца года.

19 декабря стало известно о том, что больницу передадут Центру паллиативной помощи Департамента здравоохранения Москвы для организации коек сестринского ухода. Об этом написала в фейсбуке директор центра Нюта Федермессер. По ее словам, в государственных клиниках нет подобных направлений, и здания бывшей гинекологической больницы идеально для этого подходят, в отличие от гинекологии:

"Я не хочу ложиться в больницу, где нет реанимации, в больницу, где узкий профиль. <...> На здание на Щипке претендовал еще кожвендиспансер. Им бы тоже подошло. Но мы отжали. Спорили и отжали. То есть в чем журналисты правы, так это в том, что здание хотели отжать. Хороший особнячок. Центр. Для сестринского ухода много не надо. Косметический ремонт. И место прекрасное. С транспортной доступностью, родственникам будет удобно посещать".

Сотрудники гинекологической больницы с недоумением отреагировали на эту новость в видеообращении, отметив, что "в системе департамента здравоохранения много пустующих закрытых и отремонтированных зданий".

В ноябре вице-премьер Татьяна Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения во многих российских регионах. В 2017 году Центр экономических и политических реформ, анализируя данные Росстата о сокращении числа больниц и поликлиник, заявил, что при сохранении темпов оптимизации количество медучреждений в стране опустится до уровня Российской империи в 1913 году.

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