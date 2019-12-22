В Москве 18 декабря утреннее совещание медработников одиннадцатой московской гинекологической больницы закончилось прибытием Росгвардии. Видео с силовиками в коридоре медицинского учреждения опубликовал независимый профсоюз "Альянс врачей". В трудовой спор руководства больницы с подчинёнными пришлось вмешаться Департаменту здравоохранения Москвы.

В начале декабря коллективу гинекологической больницы – это почти сто человек – объявили о закрытии на капитальный ремонт: больница якобы не соответствует новому стандарту, лечить людей здесь нельзя, приём пациентов будет прекращён в конце года. По словам врачей, им настоятельно рекомендовали уволиться по собственному желанию. Позже пообещали компенсации, не уточнив их размер, и заявили, что суммы будут обсуждаться с каждым индивидуально. Никаких документов ни о готовящемся ремонте, ни о грядущих компенсациях или возможностях трудоустройства врачам не показали. Добровольно увольняться сотрудники больницы отказались.

"Или подписывайте и получайте деньги, или вы ждёте уведомления и просто потом 2 месяца сидите без пациентов, – вспоминает диалог с начальством Георгий Цикаридзе, заведующий гинекологическим отделением. – То есть работать больница не будет. Нас никуда не переводят. Они хотят просто больницу закрыть и всячески нам говорят, что лучше подписать заявление по собственному желанию. Я уже 5 раз ходил на встречу с главврачом, юристом и начальником отдела кадров. Разговор один и тот же: ну, что вы решили? Мол, мы же предлагаем вам подписать заявление, – как они это называют, "по обоюдному согласию". Но там написано, что "по собственному желанию". После всего этого мы организовали профсоюз и вступили в "Альянс врачей". Будем бороться за сохранение больницы".

Георгий Цикаридзе работает в больнице больше 20 лет, оставшись здесь после ординатуры. Вспоминает, что 7 лет назад учреждение уже пережило первую волну оптимизации здравоохранения, когда гинекологическую больницу после череды преобразований присоединили к онкодиспансеру, вдвое сократив количество коек. Теперь это филиал Городской клинической онкологической больницы №1. По его информации, за год здесь проходят лечение более 5 тысяч пациенток, в том числе нуждающиеся в экстренной помощи при таких состояниях, как угроза прерывания беременности, начавшиеся выкидыши, кровотечения.

"Гинекологические стационары в Москве есть, но они задыхаются от работы, – считает врач акушер-гинеколог Татьяна Козаева. – И по дороге из этих стационаров больные не успевают доехать до места назначения. Они теряют беременность, они могут умереть с разорвавшейся внематочной беременностью. А мы, как уникальное учреждение, должны остаться! Это их оптимизация: им нужно сократить, чтобы люди поумирали. Будем объединяться с врачами других стационаров, которых постигла та же участь".

"Врачей выкинули на улицу"

Медработники считают ремонт надуманным поводом закрыть больницу, называя происходящее "рейдерским захватом". На сайте мэра Москвы её нет в перечне учреждений, где в ближайшее время запланированы работы. Медики рассказывают, что по слухам столетний дом, в котором расположился один из корпусов больницы, в лучшем случае отдадут под хоспис, в худшем – под коммерческий проект.

Свои права медики отстаивают параллельно с приёмом пациентов. Те накануне приезда Росгвардии в медицинское учреждение, 17 декабря, собрали более 200 подписей в поддержку больницы и направили в мэрию и Министерство здравоохранения. "Пациенты, которые сейчас лежат у нас в стационаре, спонтанно организовали собрание, подписали обращение, – рассказывает врач акушер-гинеколог Надежда Мандрыкина. – Ни один пациент не остался в стороне. Сейчас звонят из других городов, спрашивают, что у вас происходит, говорят, что мы приедем, поможем, куда нужно обратиться".

"Учреждение уникальное, – считает пациентка Валентина Ярошенко, которая была в числе подписавших обращения к властям. – Здесь многие получали квалифицированную помощь, руки у врачей золотые".

Здесь многие получали квалифицированную помощь, руки у врачей золотые

"У нас вся палата подписала, – сообщила пациентка Елена Чимакина. – Я очень возмущена, что такую хорошую больницу закрывают. Я не знаю, как мы дальше будем лечиться. А врачей взяли, перед фактом поставили и, можно сказать, выкинули на улицу".

Кто нажал тревожную кнопку

На очередное утреннее совещание 18 декабря сотрудники больницы пришли с главой профсоюза "Альянс врачей" Анастасией Васильевой. По её словам, принуждение к увольнению из-за ремонта, к тому же не подтверждённого документами, незаконно: "В соответствии со сроками ремонта работникам предлагается либо простой, потому что это по вине работодателя происходит, либо перевод на другую работу, то есть изменение условий труда, либо сокращение. А здесь ни одного уведомления, ни одного документа предоставлено не было. Какие-то голословные устные жёсткие заявления и принуждения к увольнению".

Главврач больницы Всеволод Галкин потребовал, чтобы Васильева ушла. Она отказалась, после чего, по словам врачей, их начальник велел охране нажать тревожную кнопку. В больницу прибыла Росгвардия. Опубликованное видео разошлось по сети, и отголоски конфликта дошли до городского департамента здравоохранения. Через несколько часов его глава Алексей Хрипун приехал на встречу с персоналом.

В департаменте обвинили Васильеву в провокации и попытке сорвать утреннюю конференцию, заявив, что на ней обсуждаются только медицинские вопросы. Заверили, что больница нуждается в ремонте и что здание не передадут не под медицинские нужды. Опровергли информацию о принудительных увольнениях. На тревожную кнопку охранник якобы нажал по просьбе неизвестного. Сотрудника ЧОП даже успели уволить. Пресс-служба ведомства также сообщила: "Всем сотрудникам закрывающегося на ремонт гинекологического отделения ГОКБ №1 будет предложена работа в медицинских организациях Департамента здравоохранения Москвы в соответствии с их квалификацией. Сотрудники кадровой службы Департамента здравоохранения уже начали проведение встреч с персоналом больницы. Медицинские сотрудники также будут приглашаться на индивидуальные встречи с руководителями больниц, в которых им предлагаются вакансии".

К обещаниям властей Анастасия Васильева отнеслась скептически: "То же самое я слышала, когда год назад закрывался роддом №10. Он как стоял, так и стоит – никакого ремонта, ничего нет. Работники кто сам устроился, кто не работает или ушёл в другую профессию. Хотите вы сделать больницу лучше – ну хорошо, закройте один этаж и ремонтируйте, потом другой. Или сначала найдите здание другое с современными условиями и тогда уже закрывайте больницу. Получается, что сначала надо закрыть, а потом уже думать, куда девать пациентов и врачей. И все разговоры о профиците врачей как-то звучат странно, когда по всей стране говорят о дефиците".

По словам Анастасии Васильевой, в "Альянс врачей" за последний год обратились сотрудники десятка медучреждений, находящихся под угрозой закрытия. Список продолжает пополняться.

"Отжать особнячок"

Радио Свобода не удалось встретиться с главврачом Всеволодом Галкиным. Охрана больницы сообщила, что он занят и не готов беседовать с журналистами. Его коллега, в которой протестующие медработники опознали помощницу главврача, захлопнула дверь в отделение. Телефонный разговор Всеволод Галкин прервал сразу, бросив трубку.

Позже глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун продолжил переговоры с медработниками. Он предложил перевести весь коллектив в новое гинекологическое отделение больницы №24, заявив, что трудовые договоры будут заключены до конца года.

19 декабря стало известно о том, что больницу передадут Центру паллиативной помощи Департамента здравоохранения Москвы для организации коек сестринского ухода. Об этом написала в фейсбуке директор центра Нюта Федермессер. По ее словам, в государственных клиниках нет подобных направлений, и здания бывшей гинекологической больницы идеально для этого подходят, в отличие от гинекологии:

"Я не хочу ложиться в больницу, где нет реанимации, в больницу, где узкий профиль. <...> На здание на Щипке претендовал еще кожвендиспансер. Им бы тоже подошло. Но мы отжали. Спорили и отжали. То есть в чем журналисты правы, так это в том, что здание хотели отжать. Хороший особнячок. Центр. Для сестринского ухода много не надо. Косметический ремонт. И место прекрасное. С транспортной доступностью, родственникам будет удобно посещать".

Сотрудники гинекологической больницы с недоумением отреагировали на эту новость в видеообращении, отметив, что "в системе департамента здравоохранения много пустующих закрытых и отремонтированных зданий".

В ноябре вице-премьер Татьяна Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения во многих российских регионах. В 2017 году Центр экономических и политических реформ, анализируя данные Росстата о сокращении числа больниц и поликлиник, заявил, что при сохранении темпов оптимизации количество медучреждений в стране опустится до уровня Российской империи в 1913 году.