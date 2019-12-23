Tesco проверит использование рабского труда заключенных на заводе в КНР

Британская сеть супермаркетов Tesco приостановила сотрудничество с заводом в Китае, на котором производятся рождественские открытки, в связи с подозрениями в том, что там используется принудительный труд заключенных. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

В воскресенье газета The Times опубликовала статью, в которой рассказывается о шестилетней Флоренс Уиддиком из Лондона, которая обнаружила в упаковке с рождественскими открытками послание от заключенных шанхайской тюрьмы.

На одной из открыток с изображением котёнка девочка увидела надпись: "Мы заключенные-иностранцы в китайской тюрьме Цинпу в Шанхае. Нас принуждают работать против нашей воли. Помогите нам и сообщите правозащитным организациям".

Компания сообщила, что начала расследование и отозвала открытки из продажи до его окончания.

Найденная открытка содержит также просьбу связаться с журналистом Питером Хамфри, который сам сидел в шанхайской тюрьме Цинпу, попав туда по сфабрикованным обвинениям. Родители девочки связались с ним через через социальные сети. Он со слов других бывших заключенных подтвердил , что в этой тюрьме практикуется принудительный труд на сборочных и упаковочных участках различных предприятий. Журналист отметил, что в тюрьме очень тяжелые условия жизни, но когда он там находился, то работа была добровольной и оплачиваемой. Хамфри также рассказал, что цензура переписки заключенных ужесточилась, и они вынуждены прибегать к подобным способам, чтобы сообщить о нарушениях прав.

Это не первый подобный случай, отмечает Русская служба Би-би-си. В 2012 году Джули Кит, жительница Портленда в штате Орегон, обнаружила в коробке с украшениями послание от китайского заключенного с описанием пыток и преследований.