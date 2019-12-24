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Задержан бывший обвиняемый по "московскому делу" Сергей Фомин

Сергей Фомин (архивное фото)

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В Москве сотрудники полиции задержали бывшего обвиняемого по "московскому дела" Сергея Фомина. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Как рассказал Фомин "ОВД-Инфо", его везут в отдел полиции чтобы составить административный протокол по статье о нарушении правил проведения митингов.

Фомин – волонтёр штаба незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любови Соболь. Он стал одним из первых обвиняемых по делу о массовых беспорядках, которыми власти считают акцию за допуск независимых кандидатов на выборы 27 июля в Москве. В августе Фомин добровольно сдался полиции ​после того, как прокуратура потребовала лишить родительских прав его друзей, давших ему подержать ребёнка на акции.

Сергей Фомин
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6 декабря Следственный комитет России снял с Сергея Фомина обвинения в участии в массовых беспорядках в рамках так называемого "московского дела". Последние месяцы Фомин находился под домашним арестом. Эта мера пресечения была отменена.

В начале декабря были задержаны два других бывших обвиняемых по "московскому делу" - Даниил Конон и Сергей Абаничев. Их арестовали на 15 суток из-за митинга 27 июля и освободили от наказания, поскольку они уже отбыли арест в СИЗО.

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