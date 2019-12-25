Бывшего обвиняемого по "московскому делу" оштрафовали на 30 тысяч рублей

Пресненский районный суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей бывшего обвиняемого по "московскому делу" Сергея Фомина за митинг 27 июля. Рано утром во вторник он был задержан полицией на выходе из дома и доставлен в отделение для составления протокола об административном правонарушении.

В тот же день суд признал Фомина виновным в действиях, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения и движению транспорта. Наказание по этой статье предусматривает штраф или арест на срок до 15 суток.

Фомин – волонтёр штаба незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любови Соболь. Он стал одним из первых обвиняемых по делу о массовых беспорядках, которыми власти считают акцию за допуск независимых кандидатов на выборы 27 июля в Москве. В августе Фомин добровольно сдался полиции .

6 декабря Следственный комитет России снял с Сергея Фомина обвинения в участии в массовых беспорядках в рамках так называемого "московского дела".

В начале декабря были задержаны два других бывших обвиняемых по "московскому делу" - Даниил Конон и Сергей Абаничев. Их арестовали на 15 суток из-за митинга 27 июля и освободили от наказания, поскольку они уже отбыли арест в СИЗО.