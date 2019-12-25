Правозащитник просит судить Путина как "преступного авторитета"

Юрист и правозащитник из Екатеринбурга Никита Томилов попросил МВД завести дело на президента России Владимира Путина по новой статье "Занятие высшего положения в преступной иерархии". Об этом Томилов рассказал "МБХ медиа".

По словам правозащитника, жалоба была направлена не для того, чтобы привлечь Путина к ответственности - все понимают, что президент пользуется полной неприкосновенностью. Ему интересно, как МВД будет отвечать на неё, сказал Томилов.

По мнению юриста, Путин является "главой преступного синдиката, состоящего из министров, руководителей спецслужб, а также иных лиц, которые занимают руководящие посты в стране". Статья "Занятие высшего положения в преступной иерархии" появилась в Уголовном кодексе в апреле 2019 года по инициативе Владимира Путина. Наказание по ней предполагает от 8 до 15 лет лишения свободы.

В своей жалобе Томилов также просит МВД проверить законность пребывания Путина на посту президента более двух сроков подряд.

Никита Томилов работал в Межрегиональном центре прав человека в Екатеринбурге. Он защищал задержанных на акциях протеста против строительства храма Святой Екатерины в сквере у Екатеринбургского театра драмы.