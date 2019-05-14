В Екатеринбурге задержаны четверо противников строительства храма

В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали четверых участников стихийной акции против строительства храма на месте сквера в центре города. Об этом сообщает "МБХ медиа" со ссылкой на правозащитника Никиту Томилова.

Также полиция задержала одного из сотрудников частного охранного предприятия "РМК Безопасность". Он распылил газовый баллончик в сторону одной из активисток, сообщил изданию правозащитник Вячеслав Башков. В то же время, по его словам, в отделе полиции, который отвечает за соблюдение правопорядка на территории сквера, отрицают наличие задержанных.

На видео, опубликованных в телеграм-канале Ura.ru, видно, как участники акции блокируют полицейские машины и скандируют "Отпустите!".

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько заявил, что акция против строительства храма проходила без значительных нарушений общественного порядка. Не было допущено потасовок или противоправных действий, отметил чиновник. Он добавил, что во вторник планируется провести совещание, на котором будут выработаны решения по урегулированию конфликта. По словам вице-губернатора, вопрос о строительстве собора прошел публичные слушания, получено разрешение на строительство, то есть "все процедуры соблюдены".

Вечером в понедельник несколько сот человек вышли на стихийную акцию протеста в сквере у городского Театра драмы , где собираются строить храм. Горожане выступают против стройки и указывают на то, что храм можно построить на другом месте и обойтись, таким образом, без вырубки деревьев в центральном сквере Екатеринбурга. По свидетельствам очевидцев, участникам протеста противостояли организованные группы молодых людей спортивного телосложения. Они вступали в столкновения и потасовки с участниками акции; один из них распылил баллончик с газом.

В Екатеринбурге в ночь на вторник неизвестные "закрыли" городские скверы и сады в знак солидарности с участниками протестов против строительства храма в сквере в центре города, сообщает Ura.ru. Входы оказались огорожены лентой, надпись на воротах парков гласила: "Проход закрыт".