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Спейси записал новое видео от лица героя "Карточного домика"

Кевин Спейси

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Американский актёр Кевин Спейси опубликовал видеообращение от лица лавного героя сериала "Карточный домик" Фрэнка Андервуда.

"Вы же на самом деле не думали, что я упущу возможность пожелать вам счастливого Рождества? Это был достаточно хороший год и я поправил своё здоровье. Поэтому внёс несколько изменений в свою жизнь и хочу, чтобы вы с ними ознакомились", — сказал артист.

Спейси отметил, что в наступающем 2020 году он хотел бы привнести в мир больше добра. И пожелал зрителям "убивать добротой" тех, кто решит сделать что-то неприятное.

В прошлом году актёр также выпустил рождественский видеоролик от лица Андервуда. Он обыграл сцену из шестого сезона "Карточного домика", в которой Клэр Андервуд (в исполнении Робин Райт) стоит у могилы супруга и надевает его перстень.

Громкий скандал вокруг исполнителя главной роли "Карточного домика" разгорелся в октябре 2017 года. Тогда актёр Энтони Рэпп обвинил Спейси в сексуальных домогательствах 30-летней давности. Рэппу в это время было 14 лет. Спейси заявил, что не помнит такого случая, но принес Рэппу свои извинения. Вскоре аналогичные обвинения против Спейси выдвинули ещё десятки человек.

В июле прокуратура Массачусетса закрыла уголовное дело против актёра после того, как предполагаемый потерпевший отказался дать показания. По версии обвинения, в 2016 году в баре города Нантакета Спейси домогался до 18-летнего молодого человека.

После сексуального скандала со Спейси компания Netflix прекратила сотрудничество с ним в сериале "Карточный домик". Ему также отказались вручать премию "Эмми", а из фильма "Все деньги мира" вырезали сцены с его участием и пересняли с другим актёром.​Кевин Спейси снялся в десятках фильмов. Он дважды становился лауреатом премии "Оскар".

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