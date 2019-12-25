Спейси записал новое видео от лица героя "Карточного домика"

Американский актёр Кевин Спейси опубликовал видеообращение от лица лавного героя сериала "Карточный домик" Фрэнка Андервуда.

"Вы же на самом деле не думали, что я упущу возможность пожелать вам счастливого Рождества? Это был достаточно хороший год и я поправил своё здоровье. Поэтому внёс несколько изменений в свою жизнь и хочу, чтобы вы с ними ознакомились", — сказал артист.

Спейси отметил, что в наступающем 2020 году он хотел бы привнести в мир больше добра. И пожелал зрителям "убивать добротой" тех, кто решит сделать что-то неприятное.

В прошлом году актёр также выпустил рождественский видеоролик от лица Андервуда. Он обыграл сцену из шестого сезона "Карточного домика", в которой Клэр Андервуд (в исполнении Робин Райт) стоит у могилы супруга и надевает его перстень.

Громкий скандал вокруг исполнителя главной роли "Карточного домика" разгорелся в октябре 2017 года. Тогда актёр Энтони Рэпп обвинил Спейси в сексуальных домогательствах 30-летней давности. Рэппу в это время было 14 лет. Спейси заявил, что не помнит такого случая, но принес Рэппу свои извинения. Вскоре аналогичные обвинения против Спейси выдвинули ещё десятки человек.

В июле прокуратура Массачусетса закрыла уголовное дело против актёра после того, как предполагаемый потерпевший отказался дать показания. По версии обвинения, в 2016 году в баре города Нантакета Спейси домогался до 18-летнего молодого человека.

После сексуального скандала со Спейси компания Netflix прекратила сотрудничество с ним в сериале "Карточный домик". Ему также отказались вручать премию "Эмми", а из фильма "Все деньги мира" вырезали сцены с его участием и пересняли с другим актёром.​Кевин Спейси снялся в десятках фильмов. Он дважды становился лауреатом премии "Оскар".