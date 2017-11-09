Кевин Спейси будет удален из нового голливудского фильма о семье Гетти

Директор и продюсеры завершенного, но невыпущенного голливудского фильма "Все деньги в мире" решили удалить Кевина Спейси из фильма, пересмотреть его роль и переснять сцены с его участием после того, как стало известно о проступках актера, связанных с сексуальным домогательством. Чрезвычайная мера по удалению ведущего актера из завершенной крупной студийной картины и реконструирования фильма без него была предложена тремя крупными голливудскими изданиями – Variety, The Hollywood Reporter и Deadline Hollywood. Источник, близкий к дистрибьютору фильма Sony Pictures, подтвердил агентству Reuters, что данные точны.

Спейси будет заменен актером Кристофером Пламмером в роли нефтяного магната Жана Пола Гетти в драме режиссера Ридли Скотта о похищении 1973 года внука-подростка Джона Пола Гетти III. Sony Pictures также сняла фильм с ежегодного фестиваля Американского киноинститута (AFI) в Лос-Анджелесе 16 ноября. Ожидается, что фильм будет показан 22 декабря.

Марк Уолберг и Мишель Уильямс, которые также играют главные роли в фильме, как ожидается, будут участвовать в восстановлении. Источники сообщили, что съемки Спейси занимали около двух недель, и существует много сцен, где Гетти – единственный персонаж.

Изменения будут внесены после того, как актер Энтони Рапп обвинил Спейси в попытке соблазнить его в 1986 году, когда Раппу было 14 лет. Спейси сказал, что не помнит такого случая, но извинился. Сообщалось также, что восемь нынешних и бывших сотрудников телеканала Netflix, участвовавших в шоу "Карточный домик", имена которых не называют, также обвинили Спейси в сексуальных домогательствах.