"Репортёры без границ" призвали освободить Ассанжа из тюрьмы

Правозащитная организация "Репортёры без границ" призвала освободить Джулиана Ассанжа из тюрьмы Белмарш в Великобритании. По словам правозащитников, это необходимо сделать из-за серьёзного ухудшения здоровья основателя WikiLeaks.

"Репортёры без границ" также обратились с Соединённым Штатам с просьбой снять с Ассанжа обвинения в шпионаже и отказаться от экстрадиции.

Месяц назад несколько десятков врачей из нескольких стран заявили об опасности для жизни основателя WikiLeaks в тюрьме. По словам медиков, заключённый нуждается в срочной помощи.

Ассанж в 2012 году укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, чтобы избежать выдачи в Швецию, где он подозревается в изнасиловании. В апреле эквадорские власти лишили Ассанжа убежища и выдали его британским властям. Сейчас он находится в тюрьме в Лондоне.

США требуют экстрадировать Ассанжа по целому ряду обвинений, связанных с незаконным получением и публикацией секретных документов Пентагона. В Соединённых Штатах Ассанжу грозит до 175 лет тюрьмы.

В Швеции также возобновили дело против Ассанжа и заявили, что будут добиваться его выдачи. Однако в ноябре прокуратура объявила о прекращении расследования. Доказательства вины Ассанжа, собранные в ходе следствия, недостаточны для того, чтобы передать дело в суд, заявило ведомство.

В конце мая представитель ООН по противодействию пыткам Нильс Мельцер заявил, что в тюрьме Ассанж страдает от психологических пыток. По мнению Мельцера, у основателя WikiLeaks заметна глубокая тревога и ощущение угрозы со стороны всех окружающих его людей. В середине октября представитель ООН сообщил, что передал свои заключения о давлении на Ассанжа США, Эквадору, Великобритании и Швеции. Однако, по словам Мельцера, власти этих стран не расследуют сообщения о пытках.