Штаб Майкла Блумберга не стал использовать труд заключённых

Штаб возможного кандидата в президенты США Майкла Блумберга использовал труд заключённых. Первым об этом написало издание The Intercept, и затем подтвердил сам политик.

По словам журналистов, штаб Блумберга работал с колл-центрами через посредников. Со стороны политика не знали, кто именно будет делать социологические опросы по телефону. Оказалось, что компания-посредник использовала для звонков заключённых женской тюрьмы в Оклахоме.

Блумберг заявил, разорвал отношения с компанией-посредником сразу после того, как узнал от прессы о привлечении к работе заключённых.

Бывший мэр Нью-Йорка в ноябре заявил, что вступает в президентскую гонку от Демократической партии США. Однако пока что по всем опросам Блумберг сильно отстает от конкурентов.