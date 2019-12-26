Гуцериев заявил, что Forbes извинился за статью о долгах его компаний

Бизнесмен Михаил Гуцериев заявил, что редакция Forbes извинилась перед ним за публикацию о триллионом долге компаний его семьи. В журнале это отрицают.

В разговоре с корреспондентом Русской службы Би-би-си в среду на предновогодней встрече предпринимателей с президентом Владимиром Путиным, Гуцериев рассказал, что не ссорился с Forbes. " Они написали неправду и потом извинились. С ними что договариваться? Они написали, я им ответил. Они пришли договариваться, просить прощения", - сказал миллиардер.

Директор Forbes по маркетингу и связям с общественностью Дмитрий Озман заявил, что "никаких извинений редакция не приносила".

Он напомнил, что ранее Forbes и группа "Сафмар" Михаила Гуцериева подписали досудебное соглашение о снятии всех разногласий по данному вопросу. Его суть представитель Forbes раскрывать не стал, так как сторонами был подписан договор о неразглашении.

В начале октября журнал Forbes со ссылкой на два источника сообщил, что общий долг компаний, связанных с семьей Гуцериева и семьей его племянника Михаила Шишханова, может составлять около одного триллиона рублей.

В группе "Сафмар" в тот же день опубликовали заявление, в котором говорилось, что ни одна цифра из статьи Forbes не соответствует действительности. Саму статью “Сафмар” назвала "образчиком коррумпированной и самой дешевой бульварной журналистики". Журнал подал в суд, требуя опровергнуть это заявление.

В декабре Гуцериев и "Сафмар" подали ответный иск к Forbes с требованием удалить статью о долге компаний семьи Гуцериева. Позже было объявлено, что издатель Forbes и "Сафмар" урегулировали спор в досудебном порядке и не имеют друг к другу претензий.