"Зять Путина" выбыл из рейтинга богатейших семей Forbes

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых семей России.

На первом месте в списке по-прежнему клан Гуцериевых. Общее состояние его представителей оценивается в 5 миллиардов 650 миллионов долларов. При этом, как отмечает Forbes, за год Гуцериевы потеряли 320 миллионов, но это не помешало им остаться самой богатой семьей России. В их владении находятся, в частности, нефтяные компании, недвижимость, а также компании "М.Видео" и "Эльдорадо".

На втором месте в списке Forbes, как и в прошлом году, – семья Ротенбергов. Их состояние оценивается в 5 миллиардов 180 миллионов долларов. Аркадия Ротенберга называют близким другом президента России Владимира Путина. США внесли его в санкционный список, в том числе за строительство моста через Керченский пролив, стоимость которого, только по официальным данным, составляет около трёх с половиной миллиардов долларов.

Forbes отмечает, что в этом году в список богатейших семей не вошли арестованные братья Зия и Магомед Магомедовы. За время под стражей они потеряли почти все свои активы.

В рейтинг 2019 года также не вошла семья Шамаловых. Её состояние, по оценкам Forbes, составляет меньше миллиарда долларов, хотя ещё год назад было в полтора раза больше. СМИ полагают, что младший Шамалов – Кирилл – является зятем Владимира Путина. В апреле 2018 года член совета директоров компании "Сибур " Кирилл Шамалов попал в американский санкционный список. Минфин США тогда отметил, что состояние бизнесмена резко выросло после того, как в 2013 году он женился на Катерине Тихоновой. Агентство Reuters называло её дочерью Путина. В январе прошлого года агентство Bloomberg сообщило, что Тихонова рассталась с Кириллом Шамаловым.

Новичком в рейтинге самых богатых семей России стала семья Евтушенковых (АФК "Система"). Кроме этого, в списке впервые появились представители аграрного сектора. Это семья Линников, которые владеют "Мираторгом", и семья Михайловых, которые владеют компанией "Черкизово". Они заняли в рейтинге седьмое и десятое место соответственно. Forbes отмечает, что рост состояния этих семей обусловлен импортозамещением, поскольку именно оно позволяет таким компаниям, как "Мираторг" и "Черкизово", расти опережающими темпами. При этом в экономике России продолжается стагнация, а за чертой бедности, только по официальным данным, в стране живут более 18 миллионов граждан. Их ежемесячные доходы ниже прожиточного минимума в 11 185 рублей.