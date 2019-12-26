Матери Анны Павликовой и Даниила Конона прекратили голодовки

Юлия Виноградова, мать обвиняемой по делу "Нового величия" Анны Павликовой, и Наталья Конон, мать бывшего обвиняемого по "московскому делу" Даниила Конона, прекратили голодовки, которые они объявили 9 декабря в знак протеста против преследования своих детей и других политзаключённых.
До этого Виноградова и Конон неоднократно обращались к президенту России Владимиру Путину с просьбой разобраться в уголовных делах, которые они считают сфабрикованными, но ответа не получили.
Юлия Виноградова прекратила голодовку в связи с тем, что упала в обморок в поликлинике из-за резкого понижения гемоглобина. Она пообещала начать с сегодняшнего дня пить бульон, добавив, что будет продолжать бороться за освобождение своей дочери.
Наталья Конон прекратила голодовку, пояснив, что держать её нужно "либо вместе, либо никак".
Виноградова и Конон входят в объединение "Матери против политических репрессий".
- В деле "Нового величия", обвиняемой по которому проходит Анна Павликова, всего десять обвиняемых, в основном подростков. Их задержали в марте 2018 года, сейчас над восьмерыми из них идёт суд. По версии следствия, группа молодых людей создала экстремистскую организацию с целью свержения власти в России. Защита обвиняемых указывает, что они стали жертвами провокатора спецслужб, который фактически создал организацию, финансировал её и написал ей устав, после чего сдал подростков ФСБ.
- Так называемое "московское дело" о насилии в отношении полицейских было заведено после акций оппозиции за честные выборы, которые прошли в центре Москвы 27 июля и 3 августа. По нему были арестованы более 20 человек, несколько из них уже приговорены к тюремному заключению. Правозащитники отмечают, что ничего из того, что можно квалифицировать как "применение насилия к полицейским", в Москве не происходило.
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