Матери Анны Павликовой и Даниила Конона прекратили голодовки

Юлия Виноградова, мать обвиняемой по делу "Нового величия" Анны Павликовой, и Наталья Конон, мать бывшего обвиняемого по "московскому делу" Даниила Конона, прекратили голодовки, которые они объявили 9 декабря в знак протеста против преследования своих детей и других политзаключённых.

До этого Виноградова и Конон неоднократно обращались к президенту России Владимиру Путину с просьбой разобраться в уголовных делах, которые они считают сфабрикованными, но ответа не получили.

Юлия Виноградова прекратила голодовку в связи с тем, что упала в обморок в поликлинике из-за резкого понижения гемоглобина. Она пообещала начать с сегодняшнего дня пить бульон, добавив, что будет продолжать бороться за освобождение своей дочери.

Наталья Конон прекратила голодовку, пояснив, что держать её нужно "либо вместе, либо никак".

Виноградова и Конон входят в объединение "Матери против политических репрессий".