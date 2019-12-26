Генпрокуратура отказалась утвердить обвинительное заключение по уголовному делу сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на неназванные источники, осведомлённые с темой. Следственный комитет обвиняет девушек в убийстве, совершённом группой лиц. Их защита настаивает на смягчении обвинения.

Марию, Ангелину и Крестину Хачатурян задержали в Москве 27 июля 2018 года. Их обвинили в убийстве отца, 57-летнего бизнесмена Михаила Хачатуряна. Сёстры сами вызвали полицию и признали свою вину. Их защита настаивает, что они действовали в рамках самообороны, так как отец издевался над ними.

Следственный комитет предлагает привлечь Крестину и Ангелину к ответственности по статье за убийство, совершенное группой лиц, пишет "Коммерсантъ". По ней им грозит от 8 до 20 лет лишения свободы. Марии грозит направление на принудительное лечение.

По утверждению газеты, заместитель генпрокурора России Виктор Гринь принял решение вернуть обвинительное заключение следствию, указав, что в нём содержатся серьёзные нарушения. Следственный комитет с этим не согласился и обжаловал решение у генерального прокурора, утверждает газета. В чём заключаются выясленные нарушения источники журналистов не рассказали. Адвокаты Хачатурян не стали комментировать тему, сославшись на отсутствие достоверных данных.

Дело Хачатурян вызвало широкий общественный резонанс и спровоцировано обсуждение с темой о домашнем насилии в стране. В поддержку сестёр состоялся ряд уличных акций в разных городах России и выступили ряд музыкантов, артистов и общественных деятелей, включая вокалиста System of a Down Сержа Танкяна, журналиста Юрия Дудя и бывшего кандидата на пост президента России Ксению Собчак.