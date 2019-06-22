Создатель и вокалист калифорнийской рок-группы System of a Down Серж Танкян выступил в поддержку россиянок сестёр Хачатурян, арестованных за убийство своего отца. Запись опубликована в фейсбуке музыканта.

Три сестры Кристина, Ангелина и Мария арестованы за убийство по предварительному сговору. Их защита настаивает, что речь шла о самообороне.

"Трагический случай в России обнажает провал системы отношения к жертвам. … Это пример как годы насилия против женщин и детей, не защищённых правосудием, могут привести к мести. Суды должны проявить снисхождение к этим девочкам, с учётом встреченной ими ошибки системы", — написал Танкян.