Создатель и вокалист калифорнийской рок-группы System of a Down Серж Танкян выступил в поддержку россиянок сестёр Хачатурян, арестованных за убийство своего отца. Запись опубликована в фейсбуке музыканта.
Три сестры Кристина, Ангелина и Мария арестованы за убийство по предварительному сговору. Их защита настаивает, что речь шла о самообороне.
"Трагический случай в России обнажает провал системы отношения к жертвам. … Это пример как годы насилия против женщин и детей, не защищённых правосудием, могут привести к мести. Суды должны проявить снисхождение к этим девочкам, с учётом встреченной ими ошибки системы", — написал Танкян.
- Сёстры Хачатурян были задержаны в Москве летом 2018 года. Их обвинили в убийстве своего отца, 57-летнего бизнесмена Михаила Хачатуряна. Его тело с множественными ножевыми ранениями было найдено на лестничной площадке дома, в котором он проживал с дочерьми. Сёстры сами вызвали полицию и признали свою вину.
- Родные, друзья и соседи сестёр Хачатурян подтверждают, что отец избивал их и фактически использовал как рабынь, редко выпуская из дома. Прокуратура также подтвердила, что сёстры подвергались сексуальному насилию со стороны отца.
- В июне в Москве прошла серия одиночных пикетов в поддержку Хачатурян. Участники акции выступили против такой тяжёлой квалификации преступления. Они потребовали справедливости и права на самооборону для жертв домашнего насилия.
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