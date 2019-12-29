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Мужская жизнь. Эфир в 19.05

Никола де Ларжильер, Портрет Людовика XIV с наследниками, 1710

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О трудностях “быть современным мужчиной” – с психологами, социологами, писателями

Что такое маскулинность и как она понимается в разных обществах? Какие качества мужчин общество расценивает как позитивные? Какими ожиданиями и требованиями переполнена жизнь мужчин?

Мужчина в кризисе. Из героев труда в прекариаты: изменение структуры занятости и ее влияние на роль “отца семейства” и “хозяина дома”. Мужчины и женская эмансипация. Как выглядит новое отцовство в Европе?

Мужчины и вертикаль власти: семья и школа, армия и тюрьма. Семейное насилие и токсичная маскулинность.

Обсуждают писатель Артур Гранд и переводчица Татьяна Зборовская. Использованы фрагменты конференции Фонда Генриха Бёлля и Гете-института “Быть мужчиной". В записи доктор социологии Михаэль Мойзер, теоретик культуры, писатель Клаус Тевеляйт, журналист Григорий Туманов.

В выставочной рубрике "Перелетного кабака" - художник Сергей Пахомов.

Ведет программу Елена Фанайлова

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