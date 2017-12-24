Почему Москва дольше других городов сопротивлялась большевистскому перевороту? Как сохраняется память о московских юнкерах и студентах, погибших в уличных боях осенью 1917 года, в современном общественном сознании? Юнкера: первые жертвы большевистского террора или первые бойцы белого движения? Топография московских боев и расстановка сил. История московских боев в версии большевиков, как исторических победителей. Историческая память в современной России: неспособность к примирению. При каких обстоятельствах была написана песня "То, что я должен сказать"? Мальчики Вертинского, мальчики Навального, мальчик из Нового Уренгоя: повторения русской истории.

Члены Вольного исторического общества: Павел Гнилорыбов, историк, автор доклада о московских юнкерах; Анатолий Голубовский, социолог; Никита Соколов, историк, заместитель директора Ельцин-центра по научной работе; Сергей Лукашевский, директор Сахаровского центра.

В видеотрансляции в воскресенье и понедельник в 18.05

Ведет программу Елена Фанайлова