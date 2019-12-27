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"Новая газета" пожаловалась в суд на обыскавших спецкора издания следователей

Юлия Полухина

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"Новая газета" обратилась в Тверской суд Москвы с жалобой на следователей, проведших обыск у специального корреспондента издания и допросивших её. Об этом пресс-секретарь издания рассказала агентству "Интерфакс".

Обыск у журналиста Юлии Полухиной состоялся в четверг, 26 декабря. После этого она была допрошена без адвокатов. Журналиста привлекли в качества свидетеля к уголовному делу против бойцов частной военной кампании "Е.Н.О.Т", обвиняемых в бандитизме, организации преступного сообщества, разбоях и кражах.

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Полухина одной из первых написала об арестах участников организации, которые позже стали обвиняемыми по делу. Организация была создана сотрудниками ФСБ и использовалась в дележе рынка контрабанды, писало издание "Медуза".
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В иске к следствию "Новая газета" требует признать обыск у журналиста и её допрос незаконным. По данным газеты "Коммерсант", защита подозреваемых по делу ЧВК, в свою очередь, обжаловала поручение главы Следственного комитета Александра Бастрыкина проводить расследование краснодарским подразделением ведомства, а не московским.

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