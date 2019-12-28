Механизм революции в Румынии. Диктатора подвели подхалимы

Драматические события декабря 1989 года в Румынии стали завершающим этапом революций в странах Центральной и Восточной Европы, тогдашних сателлитах СССР. Революционные перемены привели к слому коммунистической системы, падению железного занавеса и политическому переустройству. ​На вопрос о том, что же именно произошло 30 лет назад в Румынии, дают самые разные ответы: народная революция, заговор американских и советских спецслужб, предательство ближайших сподвижников коммунистического диктатора Николае Чаушеску, стихийное восстание, хорошо спланированный государственный переворот.

Об этом специальный корреспондент Радио Свобода беседует с историком Дорином Добринку, специалистом по истории сопротивления коммунистической диктатуре. С 2007 по 2012 год он был директором Национальных архивов Румынии, а сейчас работает исследователем в Институте истории имени Александру Ксенопола Румынской академии в Яссах.



– Среди авторов, пишущих о политических изменениях на востоке Европы в 1989 году, по-прежнему распространены противоположные оценки Румынской революции: "переворот", "заговор спецслужб", "народное восстание". Среди заголовков книг характерны такие: "Румынская революция 1989 года" (большая книга британского историка, издана в 2007 году), "Революция, которой не было" (книга французского журналиста, специалиста по Румынии, 2007 год издания). Кто прав?

– Исследователю не следует пренебрегать никакими версиями. Но проверять их надо на основе имеющихся свидетельств, источников, заслуживающих доверия или документов.

– В бытовых разговорах с румынами я иногда слышал, что судьбу страны в конце 1980-х годов решили Михаил Горбачёв и Джордж Буш во время встречи на Мальте за несколько недель до свержения Чаушеску.

Избавиться от Чаушеску румынам помогли события в Советском Союзе



– Это не подтверждается никакими известными документами. Конечно, ни в Вашингтоне, ни в Москве не были равнодушны к тому, что происходит в Румынии. Нельзя исключать и того, что советские представители имели в Румынии свои интересы. Нам многое известно о работе советских, румынских и американских спецслужб, и мы понимали, что здесь есть люди влиятельные. Но все же героев, действовавших в стиле Джеймса Бонда, среди них не было – например, никто не устраивал тайными изощрёнными способами имитацию стрельбы из автоматического оружия, как об этом писали в газетах.



– Но имитации в дни бухарестских боёв можно было услышать рядом, в соседних дворах.

– Нет данных о том, что они были советскими... Если вернуться к истории, то, думаю, главным вопросом следует считать такой: почему коммунизм рухнул? Как долго этот строй ещё мог существовать?

Избавиться от Чаушеску румынам помогли события в Советском Союзе. Коммунизм опирался на мощные силовые структуры. Но рухнул он из-за неэффективной экономики и провалов в социальной сфере. В 1985 году Горбачёв начал реформы. Это стало примером для миллионов румын, которые слушали западные радиостанции (удивительно, но их никто не глушил), смотрели советские телеканалы, их никто не блокировал: купи антенну, установи на крыше – и смотри. Тем более что в соседней советской Молдавской Республике вещание велось и на понятном для румын языке.

Глобальные перемены застали румынскую правящую верхушку врасплох



Чаушеску проводил в Румынии курс на форсированную индустриализацию, по примеру Сталина. Этого курса он придерживался до начала 1980-х годов. Брал взаймы деньги на Западе, развивал тяжелую промышленность и нефтехимию – без учета наступавшего нефтяного кризиса 70-х годов и прихода новых технологий. Глобальные перемены застали румынскую правящую верхушку врасплох.

Чаушеску осуществлял ротацию кадров, чтобы не позволить никому достигать уровня, на котором захочется принять самостоятельное решение



Архивные документы показывают, что на заседаниях руководящих партийных органов, в политбюро обсуждались самые острые проблемы. Были хорошо известны данные об аграрном производстве, о промышленности, экспорте. Закрытая статистика в те годы была правдивой, президент был в курсе реального положения вещей. И он задавал вопросы своим ближайшим соратникам. Но его окружали послушные и некомпетентные подхалимы, которых он сам подобрал.

Заводские управленцы, военные командиры – профессионально подготовленные люди – были недовольны режимом Николае и Елены Чаушеску. Они не разделяли национал-коммунистические идеи вождя. Но Чаушеску был осторожен и предусмотрителен: по всей своей "вертикали" он осуществлял ротацию кадров, чтобы не позволить никому на высоких постах достигать уровня, на котором захочется принять самостоятельное решение.

– Какие события внутриполитической жизни Румынии привели к падению режима?

– Румынская компартия в межвоенный период была небольшой нелегальной группировкой и прямо подчинялась Коминтерну. В 1930-х годах большинство активистов партии оказались за решёткой или бежали в Советский Союз, что предопределило наличие в партии до 1950-х годов соперничавших между собой группировок. Впервые компартия громко заявила о себе в августе 1944 года, она участвовала в крупном межпартийном заговоре против диктатора Иона Антонеску, добившись его смещения и казни. При поддержке советских оккупационных сил компартия оказала давление на короля Румынии Михая, который был вынужден отречься от престола и бежать в Швейцарию. Безраздельное политическое господство компартии началось в 1948 году. Последующие годы были ознаменованы массовыми репрессиями и политическими убийствами. После смерти в 1965 году правившего железной рукой Георге Георгиу-Дежа к власти пришёл Николае Чаушеску.

Боязнь быть арестованным сдерживала проявление недовольства или сомнения



Чаушеску не был посредственностью, рядовым активистом из крестьян. В годы правления Дежа он был среди наиболее близких ему деятелей. Это и обусловило его продвижение к вершине власти. За спиной Чаушеску была подпольная работа. Военные годы он провёл в тюрьме, поэтому его не было среди тех, кому удалось бежать в СССР.

Он был твёрдым сталинистом. Но ещё – он стал русофобом. Ничем особенным в 1965 году он не выделялся среди соратников, разве что относительной молодостью. Ветераны, хоть и недолюбливали его, но в конце концов сочли подходящей кандидатурой. Чаушеску производил впечатление, что им можно манипулировать. Но уже через несколько лет он показал, что не им, а он – будет манипулировать.



Так что ему для удержания власти не требовались жертвы. Правда,

бывали случаи – и этого не следует забывать, когда люди подвергались лишению свободы, избиениям, некоторые были убиты. Но это уже не были те преступления, которые совершались в прежние годы.

Возьмём дело инженера Георге Урсу. На него был донос в секуритате –

за то, что он вёл дневник, в котором весьма критично отзывался о

режиме. В 1985 году его арестовали, посадили в тюрьму и избили до смерти. Судебный процесс по расследованию этого дела был начат в 2000-х годах и продолжается до сих пор.

В Румынии движение сопротивления было вялым, почти анемичным. Было и несколько хорошо известных диссидентов, но им так и не удалось создать массовое движение. Среди них Паул Гома, румынский писатель, лишённый гражданства Румынии и высланный во Францию в 1977 году. Он пытался создать движение за права человека, собрал вокруг себя единомышленников. Другим таким диссидентом был врач Ион Виану, один из первых румын, со слов которого на Западе узнали о карательной психиатрии, применявшейся в Румынии по примеру советских репрессий. Он был вынужден уехать в Швейцарию.

В 1979 году была предпринята попытка создания первого в послевоенной Румынии Свободного профсоюза рабочих

В 1979 году была предпринята попытка создания первого в послевоенной Румынии Свободного профсоюза рабочих. Этой попытке предшествовала, двумя годами ранее, многотысячная забастовка шахтёров в Валя Жиулуй (август 1977). Руководство компартии задушило на корню эти ростки протестов, поэтому последовавшие попытки создать независимый рабочий профсоюз не превращались лишь в декларации о намерениях и немедленно подавлялись.

Акции сопротивления проводили евангелические общины, баптисты. Они также отслеживали нарушений прав верующих, о чем сообщали иностранным журналистам. Таким образом сведения о положении с правами человека в Румынии становились известны на Западе, и Чаушеску уже не мог беспрепятственно наказывать правозащитников.

В 80-е годы были и борцы-одиночки, как, например, Раду Филипеску, которые противостояли режиму. Это очень образованный молодой инженер, распространявший на улицах Бухареста листовки против режима Чаушеску. Интересно, что его дедом был первый премьер-министр румынских коммунистических правительств с 1945 по 1952 год Петру Гроза. Филипеску, естественно, был арестован и посажен.

Поэт Мирчя Динеску, университетский профессор Дойна Корня, генералы Милитару и Ионицэ – вот ещё несколько имён, представлявших разные слои общества, разные интеллектуальные силы. И это не полный перечень борцов против авторитаризма в Румынии. История антикоммунистического сопротивления написана не полностью, несмотря на то что уже 30 лет как свергнут коммунистический режим.

Хочу вернуться к Георге Георгиу-Дежу, предшественнику Чаушеску. В годы его правления десятки тысяч румын были брошены в тюрьмы, среди них были и люди, убитые жестоким образом в тюрьмах, другие подверглись произвольным казням – всё это в конце концов повлияло на состояние общества, в котором воцарился страх.

Продолжать массовые репрессии не было надобности: страх уже стал действенной формой сдерживания протестов

Этот страх играл роль "общественной профилактики". Боязнь быть арестованным сдерживала проявление недовольства или сомнения. В Румынии не было традиции общественного сопротивления на уровне народа, как, например, существовало в Польше или в Венгрии. Проявление недовольства в Восточной Германии, Польше, Венгрии отражало наличие альтернативных точек зрения. В Румынии никакого плюрализма мнений не было. Группы сопротивления, да, были. Например, существовали отряды вооружённого сопротивления – 1939–1940 годы, затем в 1944-м, далее в первые годы коммунистической диктатуры, вплоть до начала 1960-х годов. Участниками таких отрядов были тысячи румын, но они не столько вели открытую борьбу, сколько пытались скрыться от преследования, выжить в надежде на приход американцев. Массового организованного движения сопротивления, которое ставило бы под вопрос существование верховной партийной власти, в Румынии не было. Но это не означало, что энергия недовольства не накапливалась, считает историк из города Яссы Дорин Добринку.

В конце 1989 года Николае Чаушеску приказал силой разогнать массовые демонстрации в Тимишоаре, Бухаресте и других городах Румынии. В ходе декабрьских вооружённых столкновений погибли около полутора тысяч человек, несколько тысяч были ранены. Чаушеску с женой и ближайшими соратниками 22 декабря улетел на вертолёте с митинга в Бухаресте, который сам же и созвал в свою поддержку. Но митинг обернулся скандированием "Долой!". Николае и Елена Чаушеску были пойманы и взяты под стражу. 25 декабря по приговору чрезвычайного военного трибунала 71-летний Николае Чаушеску и 70-летняя Елена Чаушеску были расстреляны.