"Газпром" выплатил Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского суда

Российская компания "Газпром" выплатила 2,9 миллиарда долларов "Нафтогаз" Украины по решению Стокгольмского арбитража. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя "Газпрома".

Выплата была произведена в соответствии с договорённостями достигнутыми на встрече в Минске 20 декабря. Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко подтвердил перевод денежных средств на своей странице в фейсбуке. Украинская сторона теперь должна отказаться от остальных претензий к "Газпрому" по возмещению средств, связанных с предоставлением услуг по транзиту. Транзит газа через Украину продлевается на пять лет.

Арбитражный суд в Стокгольме в феврале 2018 года постановил, что "Газпром" должен компенсировать четыре с половиной миллиарда долларов украинской компании "Нафтогаз". В ответ "Газпром" вернул Украине предоплату за март и понизил давление в газопроводе.