ФСИН сняла с сестёр Хачатурян электронные браслеты

Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний сняли электронные браслеты с сестёр Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца. Им по-прежнему запрещено общаться друг с другом, журналистами и другими участниками процесса, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на адвоката Алексея Липцера.
Ранее стало известно, что следствие решило не просить суд о продлении меры пресечения Крестине, Ангелине и Марии Хачатурян.
На этой неделе газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщила, что Генпрокуратура отказалась утвердить обвинительное заключение по уголовному делу сестёр Хачатурян из-за якобы выявленных нарушений.
Следственный комитет обвиняет девушек в убийстве, совершённом группой лиц. Крестине и Ангелине грозит от 8 до 20 лет лишения свободы, Марии – принудительное лечение. Их защита настаивает на смягчении обвинения.
- Сестёр Хачатурян задержали в Москве 27 июля 2018 года. Их обвинили в убийстве отца, 57-летнего бизнесмена Михаила Хачатуряна. Сёстры сами вызвали полицию и признали свою вину. Их защита настаивает, что они действовали в рамках самообороны, так как отец издевался над ними.
- Уголовное дело вызвало широкий общественный резонанс и спровоцировано обсуждение с темой о домашнем насилии в стране. В поддержку сестёр состоялся ряд уличных акций в разных городах России и выступили ряд музыкантов, артистов и общественных деятелей, включая вокалиста System of a Down Сержа Танкяна, журналиста Юрия Дудя и бывшего кандидата на пост президента России Ксению Собчак.
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