ФСИН сняла с сестёр Хачатурян электронные браслеты

Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний сняли электронные браслеты с сестёр Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца. Им по-прежнему запрещено общаться друг с другом, журналистами и другими участниками процесса, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на адвоката Алексея Липцера.

Ранее стало известно, что следствие решило не просить суд о продлении меры пресечения Крестине, Ангелине и Марии Хачатурян.

На этой неделе газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщила, что Генпрокуратура отказалась утвердить обвинительное заключение по уголовному делу сестёр Хачатурян из-за якобы выявленных нарушений.

Следственный комитет обвиняет девушек в убийстве, совершённом группой лиц. Крестине и Ангелине грозит от 8 до 20 лет лишения свободы, Марии – принудительное лечение. Их защита настаивает на смягчении обвинения.