В Москве прошла церемония прощания с режиссёром Галиной Волчек

В Москве, в здании театра "Современник" на Чистопрудном бульваре в центре города, прошло прощание с художественным руководителем театра Галиной Волчек. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ". Режиссёр умерла 26 декабря в возрасте 86 лет.

Церемонию открыл народный артист России Сергей Гармаш. На ней присутствовали вице-премьер Ольга Голодец, министр культуры Владимир Мединский, министр иностранных дел Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, бывший министр культуры Михаил Швыдкой, друзья режиссёра и поклонники её таланта.

Волчек родилась в Москве в семье известного кинорежиссера и оператора Бориса Волчека. Окончила актерский факультет школы-студии МХАТ. Была одним из создателей "Современника" – первого в Советском Союзе театра, организованного по инициативе молодых актеров. Несколько лет была его ведущей актрисой, затем стала режиссёром, а затем возглавила театр.

Она награждена высшими государственными наградами, государственной премией СССР и Премией президента России, званием народного артиста СССР и театральной премией "Золотая маска" за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.

Волчек будет похоронена 29 декабря на Новодевичьем кладбище в Москве.