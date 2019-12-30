Зеленский : передача "беркутовцев" - условие обмена "всех на всех"

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение передать в рамках обмена пленными с пророссийскими сепаратистами бывших бойцов спецподразделения «Беркут», обвиняемых в убийстве участников протестов на Майдане в 2014 году. По словам Зеленского, это политическое решение и условие обмена "всех на всех".

Об этом президент Украины заявил на брифинге в аэропорту Борисполя после прибытия самолета с 76 освобожденными .

"Мой ответ очень прост: я возвращал живых. И это – главное", — сказал Зеленский. Он пообещал журналистам, несмотря на освобождение "беркутовцев", довести до конца дело об убийствах на Майдане.

В воскресенье, 29 декабря прошел обмен пленных и удерживаемых лиц между Киевом и Донбассом. Украинской стороне передали 76 человек, Украина передала пророссийским сепаратистам 124 человека, в том числе 5 бывших сотрудников спецподразделения МВД Украины "Беркут".

Олега Янишевского, Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Сергея Тамтуру и Александр Маринченко обвиняют в причастности к стрельбе по демонстрантам во время протестов Евромайдана в феврале 2014 года.

Их освобождение вызвало протесты со стороны украинской оппозиции.

"Страна должна возвращать своих героев, но не ценой осквернения ценностей, за которые эти герои дрались. Потому что они не скажут спасибо за то, что дело расстрела людей на Майдане не было закончено хотя бы приговором виновным", – написал по поводу происходящего обмена украинский режиссер Олег Сенцов в фейсбуке.