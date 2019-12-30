Следователи в Мурманске задержали последователей Свидетелей Иеговы

В Мурманске следователи задержали сторонников религиозного объединения Свидетели Иеговы, деятельность которого запрещена в России. Об этом сообщает сайт Север.Реалии со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

Следователи вместе с сотрудниками Федеральной службы безопасности провели обыски по пяти адресам, где располагались последователи движения. В ведомстве утверждают, что члены религиозной организации с апреля 2017 года проводили собрания и распространяли религиозную литературу среди жителей Мурманска. Возбуждено уголовное дело по статье об участии в деятельности экстремистской организации.

В декабре в Вологде было возбуждено аналогичное уголовное дело в отношении 45-летнего руководителя и 67-летнего последователя организации "Свидетели Иеговы". В Южно-Сахалинске возбудили два уголовных делах в отношении последователей Свидетелей Иеговы – Александра Козлитина и Евгения Елина. В Пензе суд приговорил к шести годам колонии лидера религиозной общины Владимира Алушкина.

В 2017 году Верховный суд России признал религиозную организацию "Свидетели Иеговы" экстремистской, запретив её деятельность на территории страны. При этом, как отмечал Правозащитный центр "Мемориал", в решении суда "не было приведено ни одного факта нарушения верующими общественного порядка, проявления агрессии или насилия с их стороны, а также свидетельств, что их деятельность угрожала безопасности Российской Федерации".