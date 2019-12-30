В Петербурге двое обвиняемых арестованы до 29 февраля

Дзержинский районный суд Петербурга в понедельник заключил под стражу Георгия Чернышёва и Никиту Семёнова, которых ранее задержали за подготовку к терактам в новогодние праздники. Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
В Кремле отметили, что передача американцами данных о готовящихся терактах дала результат.
Никита Семёнов и Георгий Чернышёв останутся под стражей до 29 февраля 2020 года. Им предъявлены обвинения в участии в деятельности терроритической организации.
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