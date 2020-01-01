США расширяют военное присутствие на Ближнем Востоке

Соединённые Штаты решили усилить военное присутствие на Ближнем Востоке из-за атаки на американское посольство в Багдаде. В регион направлены 750 военных. Об этом заявил глава Минобороны США Марк Эспер.

В ближайшие дни Вашингтон перебросит туда ещё четыре тысячи солдат, пишет Fox News.

1 января демонстранты вновь собрались у американского посольства. Акция протеста стала ответом на авиаудары, которые США нанесли по базам шиитских группировок в Ираке и Сирии. В результате атак погибли 25 человек. В Госдепартаменте действия армии назвали "оборонительными". США обвиняют шиитов в атаке на американскую военную базу.

Накануне митингующие сломали ворота у здания американской дипмиссии и подожгли приемную. Демонстранты обещали продолжать протесты до тех пор, пока власти Ирака не вышлют из страны американских дипломатов.

Президент США Дональд Трамп обвинил в причастности к нападению на посольство Иран, но заявил, что не хочет войны с Тегераном. Сейчас дипмиссию в Багдаде охраняют отряд из ста морских пехотинцев и авиация.