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США расширяют военное присутствие на Ближнем Востоке

Протест у посольства США в Ираке, Багдад, 31 декабря 2018 года

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Соединённые Штаты решили усилить военное присутствие на Ближнем Востоке из-за атаки на американское посольство в Багдаде. В регион направлены 750 военных. Об этом заявил глава Минобороны США Марк Эспер.

В ближайшие дни Вашингтон перебросит туда ещё четыре тысячи солдат, пишет Fox News.

1 января демонстранты вновь собрались у американского посольства. Акция протеста стала ответом на авиаудары, которые США нанесли по базам шиитских группировок в Ираке и Сирии. В результате атак погибли 25 человек. В Госдепартаменте действия армии назвали "оборонительными". США обвиняют шиитов в атаке на американскую военную базу.

Накануне митингующие сломали ворота у здания американской дипмиссии и подожгли приемную. Демонстранты обещали продолжать протесты до тех пор, пока власти Ирака не вышлют из страны американских дипломатов.

Протесты у здания посольства США в Багдаде, 31 декабря 2019
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Президент США Дональд Трамп обвинил в причастности к нападению на посольство Иран, но заявил, что не хочет войны с Тегераном. Сейчас дипмиссию в Багдаде охраняют отряд из ста морских пехотинцев и авиация.

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