Премьер Израиля попросит парламент об иммунитете

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что обратится к парламенту (Кнессету) с просьбой о предоставлении иммунитета от судебного преследования по трём уголовным делам. Это может задержать начало уголовного процесса в отношении него на несколько месяцев.

Израильский премьер объявил о запросе за несколько часов до истечения срока, отпущенного для подачи соответствующей просьбы.

В ноябре прокуратура обвинила Нетаньяху во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. По версии следователей, премьер предоставлял государственные льготы на сотни миллионов долларов израильским медиамагнатам в обмен на подарки и лояльное освещение своей деятельности.

Нетаньяху все обвинения отвергает.

Израиль переживает политический кризис. В декабре Кнессет объявил о самороспуске после того, как все попытки сформировать правительство провалились. Новые парламентские выборы запланированы на 2 марта. В конце декабря Нетаньяху победил на праймериз своей партии "Ликуд". Таким образом, именно он будет возглавлять партию на выборах.