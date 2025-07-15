Дыры в небе. Как войны меняют мир воздушных путешествий и перевозок

Серия начавшихся в последние годы по всей планете новых войн и вооруженных конфликтов радикально изменила мир авиаперевозок. В некоторых регионах Земли самолеты сегодня появляются все реже.

Основная причина отсутствия полетов над той или иной территорией в наше время, помимо исторически в этом отношении "пустых" мест на карте – например, океанов в Южном полушарии – это колоссально возросшие риски и закрытие своего неба разными странами. Для любого гражданского авиатранспорта наиболее серьезная угроза всегда – быть сбитым, намеренно либо случайно, с помощью любого мощного оружия, будь то радиоэлектронные системы ПВО, военные самолеты, ракеты, БПЛА или зенитная артиллерия. При этом каждый день по воздуху во всем мире путешествуют более 10 миллионов человек, а общее число коммерческих авиарейсов, пассажирских и грузовых, часто превышает 100 тысяч.

Убытки ведущих авиакомпаний уже исчисляются сотнями миллиардов долларов – что отражается почти на всем населении Земли, из-за взрывного роста стоимости авиабилетов и перевозимых товаров. Все чаще добраться из одной точки земного шара в другую становится просто невозможно – без прямой угрозы собственной жизни и огромных финансовых и временных потерь.

После начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года рейсы всех авиакомпаний вынуждены облетать воздушное пространство Украины. Кроме того, Москва запретила западным авиакомпаниям использовать все российское воздушное пространство. Недавняя война между Израилем, США и Ираном привела к изменению маршрутов или просто отмене сотен рейсов в традиционно сверхзагруженные аэропорты по всему Ближнему Востоку.

То же самое произошло и в дни вооруженного конфликта между Индией и Пакистаном – рейсы тех авиаперевозчиков, кто вовсе из-за этого не отменил полеты из или в Восточную и Юго-Восточную Азию и Австралию, длились чуть не на 10 часов дольше, с промежуточными посадками. Сейчас небо по тем же причинам периодически оказывается закрытым для коммерческих рейсов и над многими государствами Африки, от Ливии и Судана до Конго и Сомали. Также почти никто не летает над Сирией, Афганистаном или Йеменом (включая большую часть воздушного пространства над Красным морем и Индийским океаном вблизи йеменских и сомалийских берегов).

Доля территории всей планеты, где идут военные действия, с 2021 года выросла на 65 процентов – сейчас она почти вдвое превышает площадь такого огромного государства, как Индия. Авиакомпании вынуждены оперативно реагировать на меняющийся геополитический ландшафт. Полетные карты мира теперь все чаще напоминают бутылочные горлышки, наполненные самолетами сверх всякой меры (что резко повышает вероятность воздушных столкновений и создает невероятную нагрузку на авиадиспетчеров) – которые окружают огромные зияющие в небе дыры над целыми странами, где в небе нет ни одного самолета.

Например, по словам Виктории Иванниковой, доцента кафедры управления авиацией Дублинского городского университета, перелеты между Северной Европой и Токио теперь длятся на три-четыре часа дольше, чем до начала войны в Украине. Столь значительные изменения авиамаршрутов создают и огромную дополнительную нагрузку на окружающую среду. "Разумеется, если траектория полета длиннее, расход топлива и выбросы CO2 увеличиваются", – заявила она в интервью британской The Guardian. Ее исследование, проведенное в 2024 году, показало, что на некоторых маршрутах между Европой и Азией расходы авиакомпаний выросли на 19–39 процентов, а выбросы CO2 – на 18–40 процентов.

После того, как Иран в конце июня атаковал ракетами военную базу США в Катаре, несколько ближневосточных государств мгновенно полностью закрыли свое воздушное пространство. Из-за этого, например, один рейс авиакомпании Qantas, направлявшийся в Париж из Австралии, провел в воздухе более 15 часов, не зная, куда теперь лететь – прежде чем вернулся в австралийский Перт, в пункт вылета.

В дни конфликта между Израилем, Ираном и США международные рейсы, регулярно проходящие через закрывшееся воздушное пространство на Ближнем Востоке, массово отменялись. Пострадали и такие ближневосточные авиагиганты, как Emirates, Qatar Airways, Turkish Airlines и Etihad Airways, и европейские перевозчики, от Lufthansa и Air France-KLM и до Wizz Air и Ryanair. Все они отменили или перенаправили по другим, менее удобным и более длинным воздушным коридорам в общей сложности около 3 тысяч регулярных рейсов – из-за закрытия воздушного пространства не только над Израилем и Ираном, но также над Ираком, Иорданией и рядом стран Персидского залива.

По данным сервиса Flightradar24, многие пилоты, подстраиваясь под быстро меняющуюся ситуацию, были вынуждены импровизировать и выписывать в небе сложные крюки, чтобы дождаться своей очереди и встать в оставшийся открытым и безопасным узкий воздушный коридор между Египтом и Саудовской Аравией. Это обошлось авиакомпаниям в дополнительные сотни тысяч долларов, потраченные на использованное топливо. А для пассажиров потом обернулось новым значительным ростом цен на билеты на самолеты, летающие над Ближним Востоком.

При этом многие европейские авиакомпании и так уже четвертый год не имеют доступа к российскому небу и вынуждены справляться с увеличением продолжительности рейсов, а с 7 октября 2023 года, после начала конфликта между Израилем и группировкой ХАМАС, а потом и ливанской "Хезболлой", неоднократно приостанавливали полеты в Тель-Авив и Бейрут.

Есть и такие авиакомпании, которые от обострения обстановки в мире оказались в выигрыше. В первую очередь это авиаперевозчики Китая, заметно увеличившие свое присутствие на рынке за счет возможности при полетах из Азии в Европу использовать более короткое воздушное пространство "дружественной России", в отличие от западных компаний, для которых российское небо закрыто. Из-за этого, например, британский флагман British Airways летом 2024 года полностью отменил рейсы из Лондона в Пекин и один из двух ежедневных рейсов в Гонконг – они стали абсолютно убыточными из-за конкуренции с китайскими авиакомпаниями, предлагающими значительно более дешевые билеты и более короткое время в пути.

По той же причине финская авиакомпания Finnair, десятилетиями старавшаяся сделать свою страну популярным хабом для авиаперелетов между Европой и Азией, сразу после российского вторжения в Украину поняла, что на ее планах в этом отношении можно поставить крест. К примеру, прямой рейс из Хельсинки в Шанхай самолетом китайской авиакомпании Juneyao Airlines теперь длится менее девяти часов, в то время как самолетом Finnair – более 12 часов (и билеты на него стоят много дороже).

Как отмечает The New York Times, сильно пострадали авиакомпании США, также лишившиеся возможности летать над Россией. Популярный прямой рейс перевозчика United Airlines из столицы Индии Дели в американский Ньюарк ранее пролегал над российским воздушным пространством и занимал 13 часов. Но после вторжения российских войск в Украину американские авиакомпании начали летать в Индию через Европу и Ближний Восток, что увеличило время полета в среднем на 2 часа.

До недавнего времени и индийский воздушный флагман, Air India, мог выполнять рейсы в западные страны по тому же беспосадочному маршруту и за меньшее время, поскольку для индийских авиаперевозчиков Россия оставила свое воздушное пространство открытым. Однако в конце апреля 2025 года, после теракта в контролируемой Индией части Кашмира, в организации которого Дели обвинил Исламабад, что привело их к краткосрочной войне, индийская авиакомпания это конкурентное преимущество утратила. Воздушное пространство Пакистана для индийских авиакомпаний остается наполовину закрытым, что вынудило Air India заметно увеличить маршруты полетов в Европу и во все Западное полушарие.

Любое изменение маршрутов рейсов для всех авиакомпаний мира никогда не бывает простым делом и почти всегда требует больших дополнительных затрат. Более длинные маршруты увеличивают расход топлива, нарушают график работы экипажей и увеличивают нагрузки на и без того ограниченные техническо-эксплуатационные возможности и самолетов, и аэропортов.

Пилотам вблизи зон разных конфликтов иногда буквально приходится "делить небо" с пролетающими рядом с их самолетами роями дронов и ракет. Причем случается, что угрозы, связанные с событиями, развивающимися внизу на земле, появляются в считанные минуты.

Одним из первых и до сих пор памятных примеров возникшей новой угрозы стала гибель 17 июля 2014 года над восточной Украиной "Боинга 777" компании Malaysia Airlines, следовавшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур и сбитого зенитной ракетой донбасских пророссийских сепаратистов. Тогда погибли 298 пассажиров и членов экипажа.

8 января 2020 года "Боинг" 737-8KV авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), выполнявший плановый рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, примерно через 3 минуты после взлета был сбит двумя ракетами "земля-воздух", выпущенными с базы ВВС Ирана, и рухнул на землю в 15 километрах от тегеранского международного аэропорта имени имама Хомейни. Погибли все находившиеся на борту 176 человек – 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Через 3 дня после катастрофы иранские власти признали, что рейс 752 был сбит их ПВО в результате "человеческой ошибки в обстановке повышенной боевой готовности", связанной с возможным ответом США на ракетный удар Ирана по американским военным объектам в Ираке.

Самые недавние примеры – катастрофы самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) в Казахстане и правительственного грузового самолета в Судане. В первом случае 25 декабря 2024 года самолет AZAL Embraer E190, летевший из Баку в Грозный, при заходе на посадку был по ошибке обстрелян российской системой ПВО, после чего получил повреждения и разбился при попытке приземлиться в аэропорту города Актау в Казахстане. На борту находилось 67 пассажиров, из которых 38 погибли.

Во втором случае 21 октября 2024 года Ил-76Т, зафрактованный в Кыргызстане неизвестным клиентом и выполнявший рейс из ОАЭ в африканское государство Чад, упал на землю в труднодоступной местности в Судане и полностью сгорел, погибли 5 членов экипажа. Через три дня суданские повстанцы из так называемых Сил быстрого реагирования заявили, что они намеренно сбили его – так как считали, что он вез военные грузы их противникам из признанного ООН суданского правительства.

А в феврале 2025 года многие коммерческие рейсы разных авиакомпаний, совершающих полеты в или из Австралии и Новой Зеландии, внезапно были перенаправлены другими маршрутами – так как Китай начал в Тасмановом море, во многих тысячах километров от своих берегов, морские учения с боевыми стрельбами. При этом китайский ВМФ передал предупреждение о начавшихся маневрах – но по каналу, не отслеживаемому никакими службами управления воздушным движением. Лишь по случайности оно было услышано одним пилотом самолета авиакомпании Virgin Australia, находившегося в этот момент уже в воздухе.

По мере сокращения коммерчески используемого воздушного пространства из-за ширящихся войн и конфликтов многие пилоты все чаще сталкиваются с еще одной крайне тревожной тенденцией: так называемым GPS-спуфингом, для намеренной передачи в эфир ложных координат. Спуфинг-атака на глобальные системы спутниковой навигации обманывает GPS-приемники таким способом, чтобы заставить объект атаки, в том числе и случайно оказавшиеся рядом самолеты, неверно определять свое местоположение в небе. В 2024 году международные эксперты зафиксировали 500-процентный рост числа случаев GPS-спуфинга в небе, что затронуло в среднем 1500 рейсов в день. В основном это происходит в зонах войн и конфликтов, где воюющие стороны передают в эфир неверные координаты, чтобы сбивать с курсов приближающиеся дроны и ракеты. В первую очередь это восток Средиземноморья, Черное море, все западные регионы России и приграничные области Индии и Пакистана.

Разнообразные угрозы для гражданских самолетов и всех, кто путешествует воздушным транспортом, в наши дни этим далеко не исчерпываются – и иногда они возникают вроде бы на пустом месте и с совершенно неожиданной стороны. Например, 14 декабря 2018 года "Боинг" 737 MAX 8 норвежской авиакомпании Norwegian Air Shuttle, вылетевший из Дубая в Осло, из-за проблем с одним из двигателей был вынужден совершить посадку в аэропорту иранского города Шираз. Пассажиры провели здесь ночь, а на следующий день их забрал резервный самолет. Однако все они без исключения получили штампы о въезде в Иран – что автоматически, согласно американским законам, лишает владельцев загранпаспортов почти всех стран возможности подавать документы на въездную визу в США. Сам самолет при этом застрял в Ширазе на целых 10 недель – так как санкции, введенные Западом против Ирана, не позволяли ввозить туда никакие детали, необходимые для ремонта сломавшегося двигателя.

Еще более громкой историей стала принудительная посадка в Беларуси 23 мая 2021 года "Боинга" 737-8AS ирландской авиакомпании Ryanair, выполнявшего регулярный пассажирский рейс по маршруту Афины-Вильнюс. Через три минуты после входа в воздушное пространство Беларуси пилоты услышали от местного авиадиспетчера, что лайнер якобы заминирован. Борт Ryanair направился в национальный аэропорт "Минск". После приземления там на борт поднялась оперативная группа КГБ Беларуси, которая арестовала двух пассажиров: оппозиционного белорусского деятеля Романа Протасевича, внесенного за участие в антиправительственных протестах властями в список "террористов", и его подругу, гражданку России Софью Сапегу.

Информация о минировании самолета не подтвердилась. Через некоторое время стало очевидно, что вся история оказалась спланированной операцией белорусских спецслужб по захвату Протасевича, ранее не покидавшего государства зоны Шенгенского соглашения. Однако маршрут полета самолета, на котором он возвращался домой после отдыха в Греции с подругой, Роман Протасевич не учел.

Западные лидеры, мировые правозащитные организации и компания Ryanair откровенно тогда обвинили Беларусь в "государственном воздушном пиратстве". Международная организация гражданской авиации (ИКАО) провела свое расследование, подтвердившее первоначальные подозрения. Однако потом все это дело было постепенно забыто – особенно после того, как Протасевич, в мае 2023 года приговоренный к восьми годам колонии, стал сотрудничать с белорусскими властями, получил быстрое помилование и вышел на свободу.