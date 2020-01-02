Суд в Бельгии приостановил экстрадицию бывшего главы Каталонии Карлоса Пучдемона в Испанию. Политик обвиняется в мятеже и растрате государственных средств после организации референдума о независимости Каталонии. Однако он был избран депутатом Европарламента.

О приостановке экстрадиции Пучдемон написал в своём твиттере. "Бельгийское правосудие признало наш иммунитет", — написал он, упомянув, что решение распространяется ещё на одного каталонского политика Тони Комина, которого так же избрали членом Европарламента.

Пучдемон и Комин обвиняются в Испании в подстрекательстве к мятежу, однако запрос Мадрида на их экстрадицию отклонялся уже трижды, — напоминает агентство Reuters. В прошлом месяце Европейский суд постановил, что ещё на одного бывшего каталонского лидера — Ореола Жункераса распространяется иммунитет после избрания членом Европарламента, что подразумевает аналогичные привилегии и для других избранных каталонцев, — отмечает агентство.