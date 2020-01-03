Дуда не хотел бы на форуме по Холокосту в Израиле встретиться с Путиным

Президент Польши Анджей Дуда, скорее всего, не поедет на Всемирный форум памяти жертв Холокоста, который состоится в Израиле. Одна из основных причин отказа Дуды от поездки в том, что главным гостем должен быть президент России Владимир Путин.

Официального решения по этому вопросу пока нет, но польской стороне не нравится роль, которую может сыграть президент Владимир Путин во время форума по Холокосту. Об этом сообщила "Газета Выборча".



Представитель президента Польши Киштоф Шчерски заявил, что программа мероприятий, согласно которой главным гостем и выступающим будет Владимир Путин, то есть ему будет предоставлена возможность продолжить высказывать ложные тезисы о Второй мировой войне, для польской стороны неприемлема.