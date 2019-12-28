Российского посла вызвали в МИД Польши из-за высказываний Путина

Посол России в Варшаве Сергей Андреев в пятницу был вызван в Министерство иностранных дел Польши в связи с последними критическими заявлениями президента России Владимира Путина в адрес Польши в контексте обстоятельств начала Второй мировой войны.
Замминистра иностранных дел Польши Марчин Пжидач отметил, что власти страны передали российскому послу решительный протест против "исторических инсинуаций" Путина и других российских руководителей. По словам замминистра, последние заявления из Москвы основаны на "сталинском историческом нарративе" и пропаганде тоталитаризма.
МИД Польши ранее выступил с заявлением, в котором говорится, что последние утверждения Путина перечёркивают совместную работу российских и польских историков по установлению исторических фактов, а также усилия предшественников Путина - Михаила Горбачёва и Бориса Ельцина - которые признали ответственность СССР за развязывание Второй мировой войны. В заявлении подчёркивается, что СССР в 1939 году был союзником гитлеровской Германии, а Польша - её жертвой.
Российский посол по итогам беседы в МИД Польши сказал, что она была "жёсткая, но вполне корректная". Он признал, что речь шла о выступлениях Путина, и при этом сказал, что Россия "никому не позволит читать ей нотации".
- Путин в последние дни несколько раз высказался на тему начала Второй мировой войны, политики Польши и СССР в предвоенные годы, так называемого пакта Молотова-Риббентропа. Он поднял эту тему на пресс-конференции, затем на саммите СНГ и на коллегии Минобороны России. Путин, в частности, обвинил Польшу в сотрудничестве с Германией при разделе Чехословакии, назвал польского посла в Берлине "антисемитской свиньёй" и фактически оправдал советское вторжение в Польшу в сентябре 1939 года, повторив тезисы советской пропаганды о том, что польское правительство тогда фактически не управляло страной. Высказывания Путина вызвали резкую реакцию Польши и споры в российском обществе.
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