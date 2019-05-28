Донбасс после инаугурации: просьбы об автономии и паспорта РФ

27 мая президент Украины Владимир Зеленский впервые в новом качестве побывал на фронте – его фото с наблюдательного пункта в районе поселка Счастье под Луганском широко разошлось в СМИ. Слова из инаугурационной речи Зеленского, "Могу заверить, ради того, чтобы наши герои больше не гибли, – я готов на все!" по другую сторону линии фронта, конечно же, заметили. Теперь жители "ДНР" под копирку записывают обращания к новому украинскому президенту, в которых требуют автономии для региона, параллельно военные и чиновники самопровозглашенной республики в особом порядке подают документы на гражданство РФ.

В Донецке и Луганске кипит процесс сбора документов на получение российского гражданства, вдобавок в "ДНР" раскручивается большой флеш-моб под хештегом #ЗеленскийПризнайВыборДонбасса. Процесс курирует общественно-политическое движение "Донецкая республика" во главе бывшим руководителем международных проектов "МММ" Алексеем Мурадовым.

Задолго до инаугурации украинского президента в интернете появились сканы готового текста для записи личного видеообращения к Владимиру Зеленскому - сделать это якобы было предложено жителям Донецка, Макеевки и Ясиноватой. Еще пару месяцев назад открытое - от своего лица и имени - обращение к президенту Украины могло угрожать жителям самопровозглашенных республик серьезными проблемами, теперь же таких роликов становится все больше.

В их текстах - одни и те же требования: амнистия, собственные правоохранительные органы, статус русского языка и отдельно – требование автономии. Последнее вызвало особую критику местной несистемной оппозиции, то есть людей, воевавших в 2014 году против ВСУ, а сейчас оказавшихся фактически на обочине политического процесса. Возможно, в том числе и из-за этой критики, "народный флэшмоб" забуксовал. Уже после инаугурации Зеленского, в Донецке и других городах самопровозглашенной республики прошли собрания движения "Донецкая республика", на которых его членам специально разъясняли, почему нужно оказывать давление на нового президента Украины.

На смену видеороликам пришел официальный сайт, куда члены движения и сочувствующие должны загружать свои личные данные – фото, имя и возраст.

Автономия…Кто там сказал, что она в составе Украины?

– Сейчас пришел Владимир Зеленский, политическая элита Украины на глазах обнуляется, да еще новый президент Украины обещает прекратить войну и сделать для этого все возможное, – объясняет Радио Свобода логику процесса источник, близкий к руководству "Донецкой республики". – Отсюда и акция, санкционированная, кстати, из Москвы! В этом обращении прописаны тезисы, закрепленные в Минских соглашениях, и еще требование к Зеленскому говорить с республиками напрямую. Поэтому будут обращения организовываться, сайт раскручиваться, как бы всякая оппозиция не вставляла палки в колеса – все эти бежавшие и пока еще нет из Донецка люди, которые пытаются дискредитировать Пушилина. Поводы для критики они всегда есть – административный ресурс у нас не всегда поворотливый. А автономия…Кто там сказал, что она в составе Украины? Нигде это не звучит, Крым как автономия вошел в состав РФ, признайте нашу автономию, а мы сами потом решим, как ее использовать.

Кампания "давления" на Владимира Зеленского подчеркнула особую роль Дениса Пушилина в "ДНР". С зимы в Донецке сформировались четыре практически независимых друг от друга центра принятия решений – силовики, группа премьера Александра Ананченко, группа социального вице-премьера Владимира Антонова и группа непосредственно главы "ДНР" Дениса Пушилина, слово которого теперь далеко не всегда является последним. Например, связанного с ним вице-премьера, бывшего администратора Донецка Игоря Мартынова сняли с должности 15 мая 2019 года, а на его место пришел бывший руководитель компании "Внешторгсервис", бывший вице-губернатор Иркутской области Владимир Пашков. Линия "Внешторгсервиса" в республике контролируется Александром Ананченко и считается отчасти связанной с бывшими донецкими и олигархом Сергеем Курченко.

Вице-премьер по социальным вопросам Владимир Антонов считается ставленником Москвы, в обязанности которого входит контроль за главным ресурсом, идущим из России – ежемесячными социальными и иными бюджетными выплатами.

Но идея "переговоров" с новым президентом Украины исходит именно от Пушилина и его окружения - без какой-либо конкуренции и формальной критики со стороны других "ветвей власти".

– Это не внутренняя проблема. В идеологии у Пушилина конкурентов нет – все помалкивают, даже военные, – так коротко описал ситуацию источник Радио Свобода в правительстве "ДНР".

Паспорта – для чиновников и военных!

Одновременно в Донецке идет активный процесс сдачи документов на получение гражданства России. Он зримо разделился на две непересекающихся ветки – скандально-публичную и закрытую. Для внешних наблюдателей создается мнимый ажиотаж – 34 пункта миграционной службы "ДНР" осаждают толпы людей. Списки очередников в отдельных пунктах достигают 600 человек, при этом прием документов "в одно окно" идет как на паспорт РФ, так и на удостоверение "гражданина ДНР".

Очереди двигаются очень медленно - 10-12 человек в день. Одновременно ведутся "опросы" бюджетников по месту работы – желающих получить российское гражданство поименно отмечают в специальных списках.

"У нас большинство несогласных с этим всем уже выехало [за пределы самопровозглашенной республико] или с работы ушло, собрали нас и процентов 90 поставили крестики за то, что они хотят получить гражданство России. Куда потом пойдут эти списки мы не знаем", – рассказала Радио Свобода учительница одной из донецких школ".

Стоять в безнадежных очередях отделениях миграционной службы приходится не всем: сбор документов чиновников, военных и ответственных работников "государственных предприятий" (ГП) ведется отельно.

– Все начальники отделов кадров были одновременно собраны и им подробнейшим образом были доведены требования по документам, получают их только обладатели паспорта ДНР, проверка очень дотошная, после того, как представитель миграционной службы поставит отметку на документах, они все едут в Ростов-на-Дону, – рассказывает Радио Свобода чиновник кабинета министров "ДНР". – Для подачи документов нашим группам определяют специальное время через те же отделы кадров. Нам обещают паспорта России в течении одного месяца после сдачи пакета документов. В первую очередь идут военные и силовые структуры, параллельно министерства и структуры правительства, затем ГП. Но не так, чтобы жесткий режим очередности – все зависит еще и от расторопности конкретного кадровика, собирали то их всех вместе.

Обещанных "организованных линий сообщения", то есть автобусов за паспортами в Россию, пущено так не было. Государственные пошлины на обычный и заграничный паспорта России составляют 5950 рублей, их нужно оплатить через "Центральный республиканский банк", перевод каждой страницы украинских документов на русский язык стоит 850 рублей. Все вместе выливается в большие по меркам региона деньги. А главный вопрос местных жителей – будет ли в российских паспортах прописка и если да, то какого региона – остается без ответа.

"Я не контролирую процесс!"

Призывы к "переговорам" и автономии, обращенные к Владимиру Зеленскому звучат одновременно с получением гражданства РФ военными и чиновниками самопровозглашенных республик, все это происходит на фоне обострения на фронте и закручивания гаек на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ).

Одна из серьезных забот последних недель - итоговое тестирование школьников. Для детей Донецка и Макеевки в городах, подконтрольных Украине, была организована дистанционная учеба, но экзамены почти тысяче выпускников этого года нужно было сдавать в Краматорске и Мариуполе. Детей массово не выпускали через КПВВ "ДНР", теперь для них организуют новые "секретные" экзамены в разные даты, чтобы выпускники могли поступать в украинские ВУЗы.

Еще один громкий скандал последнего времени - история поселка городского типа Верхнеторецкое под Ясиноватой. Населенный пункт в 2014 году разделила линия фронта: школа, больница, администрация и часть продуктовых магазинов остались под контролем Украины. Жители "пророссийской" части с местной пропиской без проблем проходили блокпост, чтобы воспользоваться украинскими сервисами и купить продукты, но теперь на пропускной пункт по ротации пришли новые военные, которые жестко перекрыли проход в обе стороны. Проблему не удается решить больше трех месяцев, местные жители ходили на прием к Денису Пушилину, но и это не помогло. "Понимаешь, над военными он не старший, у них там свои начальники!" – объясняет житель Верхнеторецкого. По его словам, мира здесь не ждут, ситуация становится только хуже.