"Это надолго". В "ДНР" впервые повысили коммунальные тарифы

В Донецке тревожные настроения ‒ от осени все ждут крутых и до конца непонятых перемен: смены местного правительства, эскалации вооруженного конфликта, возможных резких последствий договорённостей лидеров стран Норманнского формата. В том, что перемены возможны серьезные, похоже, никто не сомневается. "Первой ласточкой" стало повышение тарифов ЖКХ: на 30% выросли цены на квартплату и за вывоз мусора, в два раза ‒ за воду. И это первое повышение с 2014 года.

Под Мариуполем и Горловкой уже неделю идут бои с применением артиллерии, о которых сообщают официальные (других нет) газеты ДНР. Признаком эскалации местные считают сообщения об убитых и раненых ‒ обычно за разглашение подобной информации можно получить от 12 лет как за шпионаж. 29 августа после боестолкновения на Светлодарской дуге и под Горловкой в Донецке вдруг в два приема сообщили о шести потерянных в один день бойцах. Такие новости воспринимаются однозначно ‒ нужно готовиться к худшему.

Все предыдущие годы абсолютной нормой было "Школьное" перемирие к 1 сентября. Сейчас же явно приходит в негодность большое перемирие от 21 июля ‒ очень запоздавшее с началом "Хлебное". До этого о "Пасхальном" и "Майском" перемириях договориться так и не смогли. Роспространено мнение, что "при Зеленском стрелять стали больше".

Все лето в Донецке проходили митинги под лозунгом: "Зеленский, признай выбор Донбасса!". Возглавляли их представители местного народного совета общественно-политического движения "Донецкая республика" (ОДДР, правящая партия "ДНР" ‒ РС ), которые требовали от президента Украины "особого статуса для Донбасса и автономии" ‒ в составе Украины. Для еще сохранившихся сторонников "русской весны" это выглядело как "конец света" и дезориентировало местных сторонников "русского мира". Были и митинги с обращениями к Путину ‒ сначала их разгоняли, а потом организаторов арестовало МГБ, и несанкционированных выступлений с тех пор не видно.

"Мы люди простые, есть команда ‒ мы работаем. Сейчас команда есть ‒ акции по Зеленскому в ближайшее время будут продолжены", ‒ говорит РС источник близкий к Денису Пушилину, главе "ДНР".

Перемены, из-за которых могут "снять правительство", начались символически ‒ в годовщину гибели Александра Захарченко. 31 августа в Донецке в честь Захарченко переименовали площадь, установили бюст, провели траурные мероприятия возле памятника на кладбище. А с 1 сентября подняли цены на коммунальные услуги.

После гибели Захарченко перемены в Донецке накапливались поэтапно. Сначала под единое подчинение в армейский корпус были переведены все батальоны и полки спецназа, которые он лично финансировал, потом была выстроена новая система управления республикой: разведены в отдельные властные центры руководство экономикой и политический блок. В "ДНР" появился влиятельный, независимый от Пушилина премьер-министр Александр Ананченко, выехали в Москву все личные соратники и советники Захарченко, новые люди продолжают появляться до сих пор ‒ сейчас ждут, например, нового назначенца "переводом" из экономического блока правительства города Севастополя. Но главное, урезано общее финансирование из Москвы.

"С ноября прошлого года на 40% уменьшилось "центральное" финансирование жилищно-коммунальной сферы, сказали крутиться самим больше, ‒ рассказывает РС источник близкий к администрации города Макеевки. ‒ Отсюда невыплаты и дыры в работе ‒ кто-то крутился, кто-то не справился, тогда и начались проблемы с вывозом мусора в отдельных районах Донецка прошлой зимой. Без изменения тарифов крутиться никак нельзя ‒ мусор у нас вывозит созданный при республике монополист ‒ ООО "Громада". Они стали плохо платить, люди побежали, технику надо ремонтировать и так далее…"

В первый день осени пал один из краеугольных камней государственности самопровозглашенных республик ‒ неизменно низкие цены на коммунальные услуги. Повышение анонсировали 30 августа на специальном брифинге ‒ всего за сутки до введения новых тарифов.

Пообещали, что цены на свет, газ, тепло пока подниматься не будут

О грядущем повышении "коммуналки" предупреждали ‒ в начале августа по местному телевидению выступил бывший заместитель губернатора Иркутской области, а ныне вице-премьер "ДНР" Владимир Пашков. Но говорил он тогда неконкретно ‒ без цифр, без дат и указания какие именно услуги подорожают. Наконец 30 августа в местных СМИ промелькнула совершенно рядовая информация ‒ первый подъем цен начнется с 1 сентября. На 30% поднимется цена вывоза мусора и квартирная плата, в два раза вырастет цена на услуги водоснабжения. Еще пообещали, что цены на свет, газ, тепло пока подниматься не будут.

‒ Мы с мамой живем в трехкомнатной квартире, все остальные уехали, ‒ говорит Ирина, жительница Ленинского района города Донецка. ‒ У мамы пенсия четыре тысячи рублей, у меня зарплата восемь тысяч. Я на предприятии небольшом работаю, мы детали для строительства делали ‒ капитального строительства в республике нет совсем, так, после обстрелов, по мелочи что-то ремонтируют, заказов мало. Предприятие еле дышит ‒ повышения зарплаты ждать не стоит. За квартиру сейчас платим 1500-1600, зимой бывает до двух тысяч. Как жить? Я даже подсчитывать на сколько оно все подорожает не хочу!

Пенсию маме Ирины повысили с 1 июля, как всем ‒ на 25%. 4 тысячи рублей ‒ такая теперь минимальная пенсия в самопровозглашенных республиках, второй этап такого же 25%-го повышения анонсировали на зиму. Летом повысили по единому указу ‒ отдельным категориям бюджетников и пенсионерам ‒ без упоминания про индексацию грядущего повышения квартплаты. Народ опасается, что следующий рост пенсий намечен как раз под отопительный сезон.

В 2014 году республиканским властям было не до коммунальных платежей ‒ тогда премьер "ДНР" Александр Бородай своим указом на время совсем отменил налоги, каждый батальон или отряд собирал деньги, стройматериалы и бензин с предпринимателей сам, с той земли, которую контролировал по факту.

При всех трудностях выживания в Донецке и Макеевке, коммунальные платежи все эти годы тут оставались минимальными

С появлением минимального порядка и введением в самопровозглашенных республиках хождения российского рубля "довоенные", рассчитанные еще при курсе 8 гривен за 1 доллар цены пересчитали в рубли по заниженному курсу 1 к 2, и их зафиксировали. При всех трудностях выживания в Донецке и Макеевке, коммунальные платежи все эти годы тут оставались минимальными ‒ и по сравнению с российским Ростовом-на-Дону, и по сравнению с украинским Мариуполем.

"Коммуналка" за стандартную двухкомнатную "хрущевку" в отопительный сезон не превышала 800 рублей, за большую "трешку" в девятиэтажном доме платили не больше двух тысяч рублей. При этом коммунальные услуги работали как часы, коммунальщики одно время были привилегированной кастой: они вовремя получали зарплату и пользовались уважением. На конфискованных украинских запасах битума и асфальта в первые годы в Донецке были отремонтированы даже придомовые дороги, коммунальщики работали на озеленении рядом с зонами боевых действий, вовремя стеклили выбитые окна и чинили побитые осколками и минами крыши. Горячая вода, отопление и свет были в Донецке практически всегда.

Воду город получал по каналу Северский Донец ‒ Донбасс, который шел от Изюма к Ясиноватой и после Донецка по Южному водоводу дальше ‒ на подконтрольные Украине территории к Волновахе и Мариуполю. В этом был залог того, что поставки воды, как в Крым, сюда остановлены не будут.

Повышение тарифов на воду в два раза показывает за счёт кого их будут компенсировать

Украинская компания "Вода Донбасса" пользовалась определенной "физической" экстерриториальностью ‒ ее машины на контрольно-пропускных пунктах пропускали без очереди, ее деятельность внимательно отслеживали наблюдатели ОБСЕ, реактивы для очистки воды поставляли через "Международный Красный Крест". Большая часть 12-тысячного коллектива работала не неподконтрольной территории, движения средств внутри компании через линию фронта не было, собранные в рублях деньги с потребителей шли на зарплаты сотрудников. Но в марте 2017 года большинство промышленных предприятий украинской юрисдикции взяла под контроль очень непубличная компания "Внешторгсервис", и крупных и надежных плательщиков почему-то не стало, начали накапливаться долги. Повышение тарифов на воду в два раза показывает за счёт кого их будут компенсировать.

Цены на газ в "ДНР" в шесть раз меньше украинских, газ идет из России. Электроэнергия тоже пока дешевая, в "ДНР" ее переизбыток: Старобешевская ТЭС работает на местном угле и при этом отрезана фронтом от обычных потребителей ‒ Мариупольских металлургических комбинатов.

Донецк уже привык жить предельно скромно, теперь он учится выживать при сильно уменьшенных дотациях. В центре города работают дорогие рестораны, в которых роскошный бизнес-ланч обойдется всего в 130 рублей, рядом недорогие магазины со скромными вывесками "Мясо" и "Продукты". Участки ухоженных газонов соседствуют с заброшенными скверами и осыпающимися фасадами домов. Отремонтированные еще к Евро-2012 фасады ветшают.

"Я бы сдал магазин под банк, но их тут нет!" ‒ отвечает один из владельцев коммерческой недвижимости на вопрос о появившихся в последние годы в центре многочисленных небольших продуктовых магазинах.

В связи с пятилетием "ДНР" в мае повесили множество портретов ее "ровесников"

Кругом "многослойная" политическая реклама ‒ поскольку на щиты мало претендентов, тут не принято снимать старую социальную рекламу и рядом с привычными поздравлениями с Днем победы можно увидеть выцветшие цитаты убитого Александра Захарченко, адреса и телефоны очередного министерства и множество ярких снимков пятилетних детей: это "ровесники" "ДНР". В Донецке никто не знает, что будет в ноября, но можно не сомневаться, что в мак на плакатах в честь дня республики появятся уже шестилетние дети. Про будущее здесь говорят только одно: "все это надолго".

‒ Понимаешь, мне по местным меркам грех жаловаться, я один из немногих приличных специалистов в своем городе, пациенты кормят! ‒ говорит Игорь, врач из небольшого города в "ДНР". ‒ Но у нас врач без категории со стажем четыре года получает после последнего повышения 6 тысяч рублей, и ни одного нового молодого специалиста за последние годы в больницу не пришло, потому что рядом, в России, человек с нашим дипломом со старта получает 16 тысяч. Тут есть университеты, но после их окончания нет особых перспектив, но зато есть комендантский час и совершенно невозможно что-то планировать больше чем на месяц вперед.