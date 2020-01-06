Эрдоган: началась отправка турецких военных в Ливию

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о начале отправки турецких военных в Ливию - в рамках соглашения с международно признанным Правительством национального согласия Фаиза Сараджа в Триполи.
В эфире турецкого телевидения Эрдоган в воскресенье сказал, что в Ливии будет создан операционный центр во главе с генерал-лейтенантом турецкой армии. Этот центр будет, по словам президента Турции, обеспечивать координацию сил, лояльных Сараджу. Кроме того, турецкие военные будут обучать ливийский персонал и выступать в роли советников. О прямом участии турецкой армии в боевых действиях против так называемой Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, по словам Эрдогана, речь пока не идёт.
Парламент Турции на прошлой неделе одобрил отправку воинского контингента в Ливию. Сколько военных будет отправлено и когда точно завершится развёртывание контингента - не сообщается.
Совет безопасности ООН в понедельник, как ожидается, обсудит за закрытыми дверями ситуацию в Ливии. Вопрос будет обсуждаться по инициативе России, которая выражала опасения, что действия Турции будут способствовать эскалации конфликта.
- В Ливии после свержения Муаммара Каддафи с 2011 года продолжаются внутренние вооружённые конфликты между различными группировками. Главные противоборствующие стороны – международно признанное Правительство национального согласия Фаиза Сараджа в Триполи и парламент в Тобруке на востоке страны, которому формально подчинены войска бывшего главнокомандующего силами страны генерала Халифы Хафтара.
- В 2019 году Хафтар, войска которого располагают современным оружием и авиацией, объявил о начале осады Триполи. Его поддерживают Египет и Объединённые Арабские Эмираты. Хафтар также неоднократно посещал Москву. СМИ неоднократно сообщали о том, что он пользуется поддержкой России - хотя российские власти официально этого не подтверждают. По словам Эрдогана, на стороне Хафтара воюют более двух тысяч наёмников российской частной военной компании Вагнера, которую связывают с предпринимателем Евгением Пригожиным, а также наёмники из Судана. Осенью "Медуза" со ссылкой на источники писала, что в Ливии могли погибнуть несколько десятков наёмников-россиян.
- В Триполи, столице Ливии, при авиаударе по зданию военного училища накануне погибли не менее 30 человек, ранены 33. Министерство здравоохранения Ливии сообщило, что погибли и пострадали в основном курсанты училища. Правительство национального согласия Ливии заявило, что ответственность за нападение несут сторонники Хафтара. Представители генерала отвергают эти обвинения.
- Ливия (вернее, три её составные части, Киренаика, Триполитания и Феццан) до 1912 года входила в состав Османской империи.
- На 8 января намечена встреча президентов России и Турции.
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