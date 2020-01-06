Эрдоган: началась отправка турецких военных в Ливию

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о начале отправки турецких военных в Ливию - в рамках соглашения с международно признанным Правительством национального согласия Фаиза Сараджа в Триполи.

В эфире турецкого телевидения Эрдоган в воскресенье сказал, что в Ливии будет создан операционный центр во главе с генерал-лейтенантом турецкой армии. Этот центр будет, по словам президента Турции, обеспечивать координацию сил, лояльных Сараджу. Кроме того, турецкие военные будут обучать ливийский персонал и выступать в роли советников. О прямом участии турецкой армии в боевых действиях против так называемой Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, по словам Эрдогана, речь пока не идёт.

Парламент Турции на прошлой неделе одобрил отправку воинского контингента в Ливию. Сколько военных будет отправлено и когда точно завершится развёртывание контингента - не сообщается.

Совет безопасности ООН в понедельник, как ожидается, обсудит за закрытыми дверями ситуацию в Ливии. Вопрос будет обсуждаться по инициативе России, которая выражала опасения, что действия Турции будут способствовать эскалации конфликта.