Чехия впервые получила деньги от россиян за арендуемую недвижимость

Чехия впервые за 30 лет получила деньги за аренду земельных участков, которые были переданы Чехословакией Советскому Союзу в бессрочное пользование. Как пишет чешское издание DenikN, фирма "Техмаш-Брно", дочерняя компания российской фирмы "Техмашэкспорт", выплатила за пользование участками в городе Брно около 5 миллионов чешских крон (примерно 13 миллионов рублей).

Недвижимость, переданная в аренду СССР, а затем оказавшиеся в распоряжении Российской Федерации или российских компаний, привлекла внимание чешских журналистов в прошлом году, когда выяснилось, что квартиры в домах в центре Праги, находящихся в аренде у России, без необходимых документов сдаются третьим лицам, в том числе иностранцам, главным образом россиянам. При этом договоры об аренде прямо запрещают субаренду. Из-за скандала директор чешского филиала ФГУП "Госзагрансобственность" Управления делами президента России Александр Терентьев вынужден был покинуть Чехию.

Участки в Брно также сдаются их арендатором в коммерческую субаренду, которая, по оценкам, приносит российской фирме миллионы крон в год. МИД Чехии обратился в суд, сторонам удалось достичь внесудебного соглашения о выплате фирмой "Техмаш-Брно" в пользу чешского государства.

Продолжается спор о ещё одном подобном участке в Праге. Там открыт автосалон Volvo, который приносит прибыль российской фирме-арендатору, однако в бюджет Чехии она, как утверждается, ничего не платит.