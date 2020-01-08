Чужая родня. Елена Фанайлова – о новогодних клипах

Мало того, что украинские интеллектуалы и деятели фейсбука ругают Владимира Зеленского за его новогодний ролик, они весьма раздражены и на русских поклонников этого выдающего произведения современного шоу-бизнеса и политического пиара. Имеет смысл вспомнить выборные ролики Зеленского с их отточенным визуальным рядом и убедительной маркетинговой риторикой, чтобы признать следующее. У украинского президента пока что немного успехов: его военная доктрина, усилия по централизации власти и проведению экономических реформ вызывают общественные дискуссии и протесты, но вот в сфере развлекательного контента ему и его команде нет равных. Следует честно сказать: со стороны россиян одобрение новогоднего представления Зеленского – это здоровая зависть людей эпохи новейшего застоя к вовремя уехавшей за границу родне. У родни там временные трудности, зато неплохие перспективы, по крайней мере, судя по тому, что и как она рассказывает.



Собственно говоря, речь Зеленского – это идеальная речь президента России, если бы эта страна была модерной многонациональной империей, а не плутократией и автаркией с геронто-уклоном. Спичрайтеры и клипмейкеры Зеленского создали выдающийся речевой образец и визуальный образ Украины, страны национальной и религиозной толерантности, политической солидарности, тылового и фронтового братства, социальной ответственности, межпоколенческих связей, этнического, языкового и регионального многообразия. Риторика этого видеоклипа восходит не только к украинским первоисточникам, но и к известному слогану иудеохристианской цивилизации, который возник при распаде одной империи и послужил строительству ряда других: "нет ни эллина, ни иудея". Речь героя, построенная в форме вопросов и ответов, утверждений и их оспаривания, ведущая к доказательству аксиомы "любовь важнее всего", напоминает манеры протестантских проповедников и подводит зрителей к эмоциональному катарсису.



Такая Украина отлично продаётся на экспорт: и соседям на постсоветском пространстве, и в Евросоюз, и в Соединенные Штаты. Это экологически чистый продукт мультикультурного потребления. Однако на внутреннем рынке "что-то пошло не так". Максимум народного раздражения вызвало перечисление через запятую "бандеровцев" и "ватников", а также предложение не обращать внимания на название улиц и памятников в местах встреч влюблённых. Каждому уважающему себя журналисту известно, что если ты пишешь материал о конфликтной ситуации максимально объективно, тебе "прилетит" с обеих сторон. Как хорошо видно из соцсетей, граждане Украины разных политических убеждений и разных цивилизационных принципов истолковали этот пассаж, чтобы обидеться. Национал-патриоты подозревают, что в Киеве и Львове восстановят памятники Ленину, жители площади Жукова не согласны гулять по проспекту Бандеры. Каждый из критиков приписывает Зеленскому намерение причинить ущерб лично ему, путая заодно реального президента и героя видеоклипа. А уж за мантру о мире президента не лягнул только ленивый: в украинском медиадискурсе утвердилось понимание того, что в конфликте с Россией мир достижим либо победой, либо капитуляцией (хотя, скорее всего, страну ждет приднестровский вариант).

Ролик, где президент России исполняет себя сам, набрал к моменту публикации этого текста миллион просмотров (вдвое меньше, чем "Непутин"), но получил отрицательные отзывы телекритиков

В новогоднем выпуске "Вечернего квартала" есть сцена "Зеленский у родителей": "Вова, ты Путину руку жал?" – "Ну, жал". – "Так чего ж недожал?" Это цитата из шоу, которое Зеленский создавал, от коллег и товарищей, которых трудно заподозрить в нелояльности к президенту. Каждый вопрос родителей – политическое испытание сыну-политику. Этому уровню свободы слова тоже невозможно не позавидовать. Как заметил кто-то из русских спикеров фейсбука, в новогоднем клипе из Киева показан "президент нормального человека".

Всё больше просмотров у новогоднего клипа из Москвы, называется "Невладимир Невладимирович Непутин". Двойник президента уходит в отставку и напоследок принимает такие законы: Россия становится парламентской республикой, вводятся суды присяжных, распускаются силовые структуры, смягчается режим в тюрьмах. Президент милует всех политзаключенных, ответчиков по "московскому делу", делам "Сети" и "Нового величия". В отличие от украинского ролика, главного героя играет актер с изменённой компьютером внешностью. Ролик, где президент России исполняет себя сам, набрал к моменту публикации этого текста миллион просмотров (вдвое меньше, чем "Непутин"), но получил отрицательные отзывы телекритиков.

Елена Фанайлова – журналист "Свободы", ведущая программы "Свобода в клубах"

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